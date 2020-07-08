港區國安法實施後，美國政府考慮懲罰中國的選項，彭博引述消息人士指，美國總統特朗普一些高級顧問，希望美國削弱港元釘住美元的匯率機制，有可能通過限制香港銀行購買美元的能力來實施。

報道引述消息指，限制香港銀行購買美元的能力為其中一個想法，並曾在國務卿蓬佩奧顧問們的廣泛討論中被提出，但尚未被提升到白宮的更高決策層面，從而表明這個想法還未獲得認真對待。

報道指，有關建議面臨政府內其他人士的強烈反對，擔心此舉只會傷害香港的銀行和美國，而不是中國。另一消息人士指，攻擊聯匯制度的可能性較低，而其他方案包括取消美國與香港的引渡條約，以及終止與香港警方的合作。

報道亦提到，有兩位消息人士稱，美國政府的首要任務一直是尋找方法懲罰總部設在香港的銀行，特別是匯控（0005）。在上個月的一份聲明中，蓬佩奧單單挑出了匯豐亞太區行政總裁王冬勝，抨擊其在一份請願書上簽名支持「北京破壞香港自治的災難性決定」。

較早前，Hayman Capital Management的創始人Kyle Bass啟動一隻基金，押注香港的聯繫匯率制將會失守。

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