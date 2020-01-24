恒指跌363點，收報25,975點，成交金額2399億元。中港股市衝高回落，港股倒跌1％，走勢比較「核突」，券商股普遍錄得雙位數字跌幅，中芯國際（0981）先升10％後倒跌10％，非常波動。若只看炒作熱點，昨日就好像牛市結束一樣，但市况不乏亮點，一些稍作調整的股份獲資金炒高，如微盟（2013）、金蝶（0268）、體育用品股、物管股等，沽壓集中在近日熱炒的舊經濟股身上。大量個股動輒抽升10％以上的日子可能暫時結束，短線進入觀察期，筆者較傾向低吸新經濟股，而A股有頗大機會整固後再上。

近期最熱炒的大金融股，繼周一暴漲後昨日再度大幅高開，昨日除淨的中國人壽（2628）再高開近11％，近期升勢最凌厲的光大證券（6178）高開3.4％後，升幅曾擴大至11％，4個交易日累升最多132％。

直線拉升的市况，一般都以急劇回調來結束，昨日熱炒股和板塊普遍在高位出現大陰燭，形態往往意味短線會持續整固。以平保（2318）為例，今年1月20日裂口高開後、創階段性新高後終以大陰燭收市，未能成功晉身紅底股之餘，反而開啟了疫情大跌市。但筆者個人傾向調整不會太深，稍為回落便要分注入市。

光大證券4交易日累升最多132％

不少人將今次升市與2015年的「水牛」相比，兩者確有相同之處。首先，兩次牛市都以創業板、新經濟股率先發力。當年深圳創業板早在2013年便起動，港股這邊也是騰訊（0700）、濠賭股、新能源股的牛市起點。今次新經濟股也在2019年便持續上升，至今已有大量倍升股。當這些股份都已倍升或翻了幾番，市場有點畏高，之後終輪到傳統舊經濟股起動。市場炒作模式、對象改變，當價值股也升到飛天，便輪到場外配資登場，全城熱炒細價股。

資金流向股市 助推動A股續揚

以階段來看，現在只是到了模式、對象改變階段，即大約2015年首季，並未到大幅加槓桿，也未見細價股雞犬皆升。不少大金融股、內房股等升幅有點誇張，有強烈整固需要，但由於市場沒有大量借貸，也就沒有不問價拋售或愈跌愈沽，整固也會較有秩序。

正如筆者昨日所言，今次是內地居民資產配置上被迫選擇股票，先撇除民眾賣樓買股的可能性，但僅是當前理財產品的規模，便高達22萬億元人民幣。淨值型產品佔比達50％，既不保本，回報又比不上股市。若有10％至20％資金流向股市，規模便達到2.2萬億元至4.4萬億元人民幣，絕對能推動A股繼續上揚。

問題是入市的方式。若散戶親身入市炒股，較傾向快進快出，追漲殺跌，會令市况波動性急劇上升，就像2015年最後階段。若透過基金來參與股市，則A股慢牛可期。暫時A股仍是散戶主導，從去年三季度起，最近3個季度公募基金持有A股市值佔流通市值的比例依次為4.76%、5.04%、5.57%，雖有上升，但佔比仍較低，只是更多散戶以基金取代親自炒股正成為趨勢。若A股出現回調，分段買入相關ETF是可取的中長線策略。

[張兆聰 還看今朝]