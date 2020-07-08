港股經過周一成交激增、股份飈升之後，昨天衝高後回吐，以港股「大時代2.0」而言，只是正常回氣，派對未完；不過，預計未來如昨天一樣會繼續大幅波動，甚至禾雀亂飛，最重要是別忘記2015年港股大時代的教訓。

2017年7月恒指大漲，並朝住2015年的高位推進，當時亦曾被視為「大時代2.0」，但以大市表現及發展而言，不太相似。2015年4月港股被譽為「大時代」，並非表現驚人，而是當時北水湧入，港股通額度用爆，成交破紀錄，帶動港股急升，加之恒指上望2007年高位，予人有大時代重臨之感；2015年大時代與其他大牛市不一樣，是升市來得快、去得快，4月急升已見頂，之後高位回落，3個月跌凸。周一港股無論成交、升市規模猶如大時代再現，2.0發展未必重複1.0，但要提防升市去得快。

恒指收市利淡惟無礙尋頂

恒指昨高開後最多升443點、高見26,782點掉頭向下，尾市倒跌427點，收報25,975點，跌363點或1.38%；國指跌1.18%。昨天指出，2015年4月8日恒指大成交大漲後翌日（2015年4月9日）飈升急回，呈「射擊之星」利淡信號，但無礙之後尋頂。昨恒指一樣先升後回，雖不是「射擊之星」收市，但同樣呈利淡信號，以「烏雲蓋頂」收市，望可再次無礙尋頂。昨大市成交保持活躍達2400億元。

物管股異動 碧桂園服務逆市升逾一成

大市方面，據《明報》港股數據庫的30個行業昨有一成上升，周一未隨大市急升的紡織及服飾、燃氣供應、家品及零售表現平穩，但升幅不足0.5%。個別行業沽壓較大，科技器材跌4%，其次地產及相關、中資電力、能源及相關跌約3%，各全線下跌。不過，即市個股表現波動，數據庫涵蓋約350隻股份昨有約兩成收市價較最高位回落逾6.5%，包括近日熱炒中資券商、吉利（0175）、天能（0819）、中興通訊（0763）等高位回落約一成收市，中芯（0981）更誇張，最多升一成後倒跌9%收市，回落近兩成。

物管股逆市異動，碧桂園服務（6098）逆市急升逾一成，永升（1995）、新城悅（1755）逼近新高。若以近60日成交最活躍的10隻內地物管股組成指數，今年來碧桂園服務與指數每日變幅相關系數達0.8，存在高度正向關係。

上周提到物管股指5月初見頂後高位橫行，期內碧桂園服務亦於35至38元上落，然而碧桂園服務昨天大漲，升穿區間頂部走出橫行區。今年來物管股指累升68%，碧桂園服務連同昨天急升，累升53%，因此，碧桂園服務昨天急升是追落後？假突破？抑或預示行業調整完成有望走出谷底仍有待觀察。若相信物管股重拾升軌，進取可低撈已調整一個月的保利物業（6049），保持則可候強勢的碧桂園服務回吐至39元以下吸納，並設低收38元先行離場。

[劉思明 數據尋寶]