前宗主國對香港BNO持有人中門大開，不少人憧憬移民歐洲，今日或可以另一悲哀的形式達到。不過憧憬歸憧憬，住在英國與住在香港情況有很多不同，亦可能比想像中艱難，若然決定了蟬過別枝，則要有心理準備一切要重新適應，亦不要奢望能如在香港時風光。

「實在極不願，移民外國，做遞菜斟茶。」歌神許冠傑如是唱，而又此言非虛。上一批香港人移民海外後，可分為兩批，一批是努力融入或讓子女融入當地文化，另一批則終身留在唐人區，在中菜館遞菜斟茶。當然職業無分高低，英國中菜館亦比香港街邊鋪質素做得精緻，但若無力在英國東山再起，又眷戀昔日在香港的光輝，自尊心則或跟自己過不去，是另一番苦處。

據約莫30歲的BBC好友所講，其父母從香港移民到倫敦，他自己則在英國土生土長，儘管英式英文說得比廣東話流利得多，但他說仍有身分認同問題，黃皮膚始終令周遭白人未能徹底認同他是英國人。歧視議題在香港算少見，但在歐洲則俯拾皆是，例如早前肺炎肆虐英國時，有新加坡人街頭被毆，原是冰山一角而已。阿Sam說在外國是做「二等公民」，亦非空口白話，當然在自己家現淪為第幾等，則各人感受不同。不過如此亦不難明白，為何不少海外華人總為大國崛起而盲目自豪，因這種民族身分為他們異鄉生活帶來不少方便。

而脫歐後英國須吸納大量高質外來人口填補，香港危機對英國來說或時機正好。前宗主國大致需要服務業及專業人員，尤其香港醫療、金融都屬世界一流，口碑甚佳。除非你有一門專業技能，又或者能安份做餐廳、超市，否則處於中間層的你，在英國暫時仍極難求職，畢竟當地經濟暮氣沉沉。不過大批工作能力與消費力極高的香港人會否振興經濟，則尚難預測。

起居飲食方面，倫敦消費不亞於香港，但範疇剛好有些顛倒。香港是屋租貴、物價貴，而搭車便宜；倫敦則隨時屋租更貴，車資驚人，但超市物價親民。

以租屋計，平日我們慨嘆香港劏房折墮，在倫敦卻是普遍至極，甚至大部分年輕人住在share house，是今日很多幸福的香港年輕人未必嘗試過的。若看過TVB《難兄難弟》或《無業樓民》，又或者高雅一點的《花樣年華》，五六戶人同一屋簷下，互不相識，共用廁所廚房，住在倫敦市中心，月租以6000港紙起跳，記住只有一房一床而已，絕非套房。

車資則是倫敦最駭人之事，巴士一般約15港紙一程，不管遠近，搭Underground的話一張車票以約50港紙計，從太子到油麻地的距離，亦是如此，若買套票或申請各類優惠，則可壓至平均每程40至約15港紙左右，以價論價，港鐵（0066）真的不算貴。

食飯則因英國本身有農業，亦因鄰近歐陸，可從西班牙、荷蘭等地運來食材，進口貨比香港便宜，自煮平均每餐港紙10到20元已供飽足，華人超市甚多，大多由香港人經營，店員都說廣東話，港人熟悉的牌子都有，貨類更或因無上架費而豐富得多。但若外出食飯，恐無茶餐廳價位可揀，通常都港紙60蚊起跳，而且質素欠佳的多。

寥寥一篇文不足以道盡在英國生活的情況。反而更想提及很多移居海外的華人，當初是為了逃生，但逃生了以後，則歲月靜好，有如上世紀外省人南逃到港，打拚得到好日子以後，繼續跳舞賭馬麻醉心志，直到時針停了，又再移到另一地方，歷史重演。若然決定了移民，則值得想一想是甚麼令自己要移民，亦想不想下一代重蹈覆轍，時間夠了又再移民。類似說話，曾出自某前高官口中，亦是後來特首選舉中林鄭月娥以外的另一位候選人。

賈文清

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