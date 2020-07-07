柏瑞投資環球經濟師Paul Hsiao表示，新冠肺炎疫情帶來政策及經濟方面的影響，目前全球確診數字仍處上升，但多國實施封城政策後，確診數字大幅回落。疫情以至美國失業率創新高，當中服務業、零售業影響較大。雖然疫情未完結，可幸的是新興市場經濟正逐步回復。

中國是最先走出疫情的國家，數據顯示近日煤使用量及對韓國出口均有上升趨勢。對於下半年風險，主要在於美國總統選舉、中美貿易摩擦升溫以及地緣政治局勢緊張。

柏瑞投資亞洲固定收益部門主管劉曙明指出，多國實施財務刺激政策都有利經濟回復，如新興市場債務負擔比率低於國內生產總值。投資者可留意由高位回落至吸引水平的新興市場高息債。不過他指，新興市場國家有超過60個，當中有許多國家主要從事旅遊、航空及酒店業，選擇時會避免這類較受疫情影響的國家。目前增持中國房地產、中國國有企業、印度可再生能源板塊、印尼國債，另減持中國地方政府融資工具（LGFV）、印尼金融板塊、遊戲板塊等。

近日「港區國安法」正常通過，公司高級副總裁及環球多元資產投資經合經理 Mary Nicola未有正面回應條例對本港之影響，但指香港長遠而言仍會是國際金融中心，對亞洲經濟有貢獻。短線而言，本港經濟受疫情影響較大，當中旅遊業及貿易大受打擊，料經濟會緩慢回復。

記者：黃清瑤

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