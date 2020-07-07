匯控（0005）在上月入稟新加坡法院，指控新加坡商品交易商崇融（ZenRock）就同一批商品交易重被申請貸款，涉及欺詐行為。彭博引述消息人士報導，陷入困境的崇融正計劃逐步關閉業務，新加坡和中國辦公室的現有僱員將在8月底前離開。

匯控在法庭文件中指控崇融涉用同一批石油產品重覆借貸，存在「高度不誠實交易」，新加坡警察在5月份曾進入ZenRock的辦公室進行調查。新加坡法院當時同意匯控將ZenRock交由第三方進行債務重組，已任命畢馬威向ZenRock進行監督。彭博未能成功聯繫崇融，畢馬威則拒絕置評。

匯控當時披露，崇融拖欠該行4900萬美元，同時累計其他銀行合共1.65億美元。新冠肺炎疫情減少對石油需求，油組和盟國在今年3月就減產問題出現分歧，一度令油價急挫，貸款抵押品價值下跌，促使銀行減少融資額度，取態更為審慎，損害資本大，收益低的石油交易業務。

新加坡另一間石油交易商興隆因為油價急挫陷入財困，已申請破產保護，市傳匯控在興隆有6億美元風險敝口，匯控行政總裁祈耀年在宣布今年首季業績時表示，已為興隆作出重大撥備。

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