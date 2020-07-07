恒生銀行（0011）今宣布推出「SimplyFund」基金投資服務，涵蓋7種資產類別及不同市場包括中港及環球市場的基金，最低投資門檻僅需1元，同時每月平均投資資產5000元以下的投資者，平台使用月費低至免費，每次買賣不設交易費用。

恒生投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，該行發現年輕人普遍認為市場上的基金種類複雜、基金費用與收費高昂、及投資門檻甚高等，因此該行是次服務主要為年輕人及投資新手而設，除了提供簡易操作的介面，亦會提供產品投資資訊，惟投資者進行交易需具有該行的綜合理財戶口。

她又指，疫情加速客戶在數碼渠道上的使用，若以基金為例，與去年相比，今年透過數碼渠道進行的交易已佔整體四成，按年增加逾50%，以投資額度而言，則有超過四分一是經電子平台下單。

市况方面，她認為，現時市場開始明朗化，並已見近日資金重投股市，包括交易所成交量增加、客戶亦開始部署理財投資產品；至於理財通，她認為首批產品將以中低風險產品為主，並預計會涵蓋一些以非人民幣單位結算的產品，相信跨境理財仍有需求。

記者：溫藹紅

其他報道

融信中國首六個月累計合約銷售額增6.5%

MBV暗盤大跌48% 大戶蝕240萬 海普瑞僅升不到1%

恒指大成交倒跌363點穿牛熊線 疫情拖累消費股表現 北水減少流入

內地上月外匯儲備增加106億美元

泰禾未有按時支付中票付息兌付資金

Zoom暫停回應香港數據請求

滬深兩市成交額達1.74億人幣 上證六連揚

本港確診數字回升 濠賭、零售、地產股下跌

微軟亦暫停回應香港數據請求

【選股王】物管股異動 碧桂園服務可候呢個水平吸納

蓬佩奧：考慮禁止TikTok等中國社交應用程式