恒生推SimplyFund基金投資服務 投資門檻僅1元
文章日期：2020年7月7日 17:06
恒生銀行（0011）今宣布推出「SimplyFund」基金投資服務，涵蓋7種資產類別及不同市場包括中港及環球市場的基金，最低投資門檻僅需1元，同時每月平均投資資產5000元以下的投資者，平台使用月費低至免費，每次買賣不設交易費用。
恒生投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，該行發現年輕人普遍認為市場上的基金種類複雜、基金費用與收費高昂、及投資門檻甚高等，因此該行是次服務主要為年輕人及投資新手而設，除了提供簡易操作的介面，亦會提供產品投資資訊，惟投資者進行交易需具有該行的綜合理財戶口。
她又指，疫情加速客戶在數碼渠道上的使用，若以基金為例，與去年相比，今年透過數碼渠道進行的交易已佔整體四成，按年增加逾50%，以投資額度而言，則有超過四分一是經電子平台下單。
市况方面，她認為，現時市場開始明朗化，並已見近日資金重投股市，包括交易所成交量增加、客戶亦開始部署理財投資產品；至於理財通，她認為首批產品將以中低風險產品為主，並預計會涵蓋一些以非人民幣單位結算的產品，相信跨境理財仍有需求。
記者：溫藹紅
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