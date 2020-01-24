明日有兩新股掛牌，現正進行暗盤交易。於耀才暗盤，截至下午5時，大馬印花服裝生產商MBV（1957）狂跌48%，報0.415元。每手2500股，每手帳面蝕962.5元。另一醫藥股海普瑞（9989）亦走勢疲弱，成近期最弱醫藥股，現僅升0.98%，報18.58元。每手500股，每手帳面賺90元。在輝立暗盤，MBV跌47.5%，海普瑞僅升0.4%。

MBV今晨宣布，下限定價0.8元，公開發售僅超購22.5倍。國際配售僅超購0.04倍。一手中籤率65.01%，5手穩中一手。乙組共有3人認購，各獲分配625萬股，現帳面正蝕約240萬元。

海普瑞亦以下限定價，每股18.4元。今日A股收報26.7元人民幣，升1.48%。折合後，H股兌A股有近41%折讓。本次H股上市全城接獲10.8萬份認購申請，公開發售超購68倍。國際配售超額6.3倍。散戶方面，一手中籤率40%，認購10手穩中一手。乙組有985名大戶，其中7人認購「頂頭槌飛」，最終每人獲配發1055手，賬面賺約9.5萬元。

公司本次上市引入5名基石投資者，均為基金。上市後持貨最多的為奧博資本（OrbiMed Funds），持股1.43%。其他基投有AVICT、歐萬達基金、3W及Anlan Funds。

記者：馬迪帆

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