恒指大幅上落，高開231點後，最多曾升443點，高見26782點，但在特首今早行會發言後轉跌，加上本港疫情再爆發，單日確診數字至少16宗，恒指午後跌幅擴大至最多427點，低見25911點，跌穿250天線(26091點)。

港股收市跌363點或1.38%，報25975點，成交金額2399億元，較上日減少4.32%；國指跌126點或1.18%，報10600點。

北水南向合計淨流入61.22億元，較上日減少45.28%，連續第23日流入，累計流入289.2億元。另一方面，南水北向亦減少，合計淨流入118.88億元，較上日減少27.67%，連續第10日流入，累計流入1007.39億元。

42隻藍籌向下，九龍倉置業（1997）跌5.68%，收報35.7元，是跌幅最大的藍籌。中行（3988）除息，跌1.72%，收報2.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。

8隻藍籌逆市上升，吉利（0175）升3.29%，收報16.94元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升1.28%，收報87.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。

本地疫情再爆發，濠賭、收租、地產、零售即時受影響，普遍向下。

濠賭股新濠國際發展（0200）收報15.54元，跌3.84%；美高梅中國（2282）收報10元，跌2.91%；澳博控股（0880）收報8.86元，跌4.11%；永利澳門（1128）收報13.82元，跌4.29%；銀河娛樂（0027）收報53.5元，跌2.64%；金沙中國（1928）收報31.1元，跌4.16%。

收租股向下，太古（0019）收報42.85元，跌2.5%；鷹君（0041）收報19.92元，跌2.35%；希慎（0014）收報24.65元，跌3.52%；太古地產（1972）收報19.04元，跌3.55%；九龍倉集團（0004）收報15.38元，跌5.64%；領展（0823）收報65.7元，跌1.2%。

藍籌地產股向下，新鴻基地產（0016）收報100.8元，跌3.26%；長實集團（1113）收報47.9元，跌2.64%；恒地（0012）收報30.65元，跌3.31%；信和置業（0083）收報10.4元，跌3.53%；新世界發展（2909）收報40.1元，跌3.72%。

奢侈品股部分向下，周大福（1929）收報7.54元，跌2.46%；景福集團（0280）收報0.26元，跌3.7%；謝瑞麟（0417）收報0.88元，跌7.37%。

其他零售股方面，莎莎國際（0178）收報1.29元，跌3.73%；卓悅控股（0653）收報0.112元，跌2.61%。

連鎖快餐店個別發展，味千（中國）（0538）收報1.18元，升3.51%；翠華控股（1314）收報0.325元，無升跌；叙福樓（1978）收報0.38元，跌5%；大快活（0052）收報17.24元，跌3.69%；大家樂（0341）收報15.8元，跌3.54%。

資金流向中概股，以下多隻創上市高，收市個別發展。網易（9999）收報136元，無升跌；京東（9618）收報242元，跌1.14%；騰訊（0700）收報516元，跌0.77%；阿里巴巴（9988）收報232.4元，升3.11%。小米（1810）亦創52周高，見15.54元，收報14.78元，跌1.34%；美團（3690）未創新高，收報185元，跌3.14%。

A股成交再逾萬億，滬深兩市均向上，不過，在招商證券（6099）10供3之下，均回吐。招證收報12.04元，跌14.37%。中金（3908）曾創上市新高，見20元，收報18.1元，跌7.75%。創52周高的則包括中信証券（6030）、華泰證券（6886）、中國銀河（6881）、光大證券（6178）、廣發証券（1776），當中以光證跌幅最大，收報9.83元，跌15.98%，其他跌幅均逾4%。

中芯國際（0981）創新高後回吐，最多升近11%，之後回吐一成，收報36.55元，跌8.8%。

海底撈（6862）發盈警，收報36.95元，升3.35%。另一火鍋股九毛九（9922）亦升3.38%，收報13.44元。

弘陽服務（1971）今日上市，定價4.15元。收報4.4元，升6.02%。

耀才證券（1428）發盈喜，預期截至今年6月底止首三個月純利約1.53億港元，按年增長約53%，創集團上市後首季度盈利新高。收報2.05元，升7.89%，創52周高。

經營HKTVmall的港視（1137）公布6月營運數據，6月份的每月訂單總商品交易額為4.31億元，按月跌8.7%，按年則大升91.6%。收報4.95元，跌6.42%。

時代鄰里（9928）折讓約6.92%配股，收報11.2元，升2%。

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