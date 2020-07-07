今日至少再多8宗新冠肺炎確診，包括復課後首次出現的校內確診個案，而慈雲山一安老院有院友亦有初步確診。疫情重臨，濠賭、零售、地產股下跌。

濠賭股向下，新濠國際發展（0200）現報15.72元，跌2.72%；美高梅中國（2282）現報10.16元，跌1.36%；澳博控股（0880）現報9.03元，跌2.27%；永利澳門（1128）現報14.12元，跌2.22%；銀河娛樂（0027）現報54.6元，跌0.64%；金沙中國（1928）現報31.7元，跌2.31%。

收租股向下，太古（0019）現報43.5元，跌1.02%；鷹君（0041）現報20.35元，跌0.25%；希慎（0014）現報24.85元，跌2.74%；太古地產（1972）現報19.24元，跌2.53%；九龍倉置業（1997）現報36.55元，跌3.43%；九龍倉集團（0004）現報15.54元，跌4.66%。

藍籌地產股向下，新鴻基地產（0016）現報102元，跌2.11%；長實集團（1113）現報48元，跌2.44%；恒地（0012）現報30.9元，跌2.52%；信和置業（0083）現報10.46元，跌2.97%；新世界發展（2909）現報40.2元，跌3.48%。領展（0823）現報66.3元，跌0.3%。

連鎖食店向下。味千（中國）（0538）現報1.19元，升4.39%；翠華控股（1314）現報0.32元，跌1.5%；大快活（0052）現報17.68元，跌1.23%；大家樂（0341）現報15.98元，跌2.44%；叙福樓（1978）現報0.39元，跌2.5%。