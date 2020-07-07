【有片：選股王】物管股異動 碧桂園服務可候呢個水平吸納
文章日期：2020年7月7日 12:46
恒指高開後最多443點、高見26782點受壓，曾倒跌143點，半日收報26371點，升32點或0.12%；國指升0.30%。半日成交保持活躍，達1384億元。
個股早段急升後回順，中芯（0981）急升超過一成，半日倒跌4%；吉利（0175）升成半，半日僅升6%。新華保險（1336）、中興通訊（0763）曾升約一成，半日升3%、4%。中資券商、內房、科網有回吐。不過，亦有個別科網股強勢，阿里巴巴（9988）、微盟（2013）、金蝶（0268）高企升逾半成，新能車概念股飈升，比亞迪（1211）升4%，天能（0819）、贛鋒（1772）、雅迪（1585）升約兩成，但比亞迪、贛鋒今年來已分別升九成及翻一番，天能、雅迪升逾兩倍，現水平追高，風險大。
物管股異動，碧桂園服務（6098）、永升生活（1995）升逾7%，前者受制於35至38元高位整體兩個月，今早向上突破，可以小注追入。公司上半年盈利有望保持強勁增長，獲大市野村上調目標價至46.45元，維持買入評級。成交活躍物管股，除了永升生活逼近新高，其他都是低位反彈，行業未算強勁。走勢上，碧桂園服務短線於40元關口或有阻力，可候小回於39元以下吸納，低收38元止蝕，以博中線再向上突破。
劉思明