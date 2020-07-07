恒指今早隨外圍高開231點或0.88%，曾升最多1.68%或443點，高見26782點，是3月5日後最高，不過，今早特首行會前見記者並發表言論，恒指曾倒跌最多143點，半日升32點或0.12%，報26371點，成交金額1384億元；國指升32點或0.3%，報10758點。

吉利（0175）升5.85%，收報17.36元，是升幅最大的藍籌，新世界（2909）跌3.24%，收報40.3元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升3.42%，收報89.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點；中行（3988）除息跌1.05%，收報2.92元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低57點。

政局促使中概股回歸，科技股近期受捧，以下多隻創上市新高，包括網易（9999）收報136元，無升跌，曾高見137.5元；京東（9618）收報243.2元，跌0.65%，曾高見248.6元；騰訊（0700）收報524元，升0.77%，曾高見531元；阿里巴巴（9988）收報237.8元，升5.5%，曾高見239元。而小米（1810）收報15.44元，升3.07%，則創52周高，見15.54元。美團（3690）未破頂，半日收報186.9元，跌2.15%。

軟件、地產、物管股受捧，以下均創上市新高。金山軟件（3888）收報39.8元，升1.66%，曾高見40元；金蝶（0268）收報18.44元，升5.01%，曾見18.52元；碧桂園服務（6098）收報39.85元，升12.25%，曾高見40.4元；龍光地產（3380）收報14.72元，跌2.77%，曾高見15.42元；世茂房地產（0813）收報35.75元，跌3.25%，曾高見37.45元。

A股半日成交又破萬億，加上開戶人數增加、官媒唱好「健康牛」，中資券商股先破頂後回吐。中金（3908）創上市高，見20元，半日收報19.22元，跌2.04%；其他創52周高的有中信証券（6030）、華泰證券（6886）、中國銀河（6881）、光大證券（6178）、廣發証券（1776），但全數半日倒跌，當中以中國銀河半日跌幅最大，收報5.83元，跌6.42%。另外，今早公布10供3的招商證券（6099）收報13.06元，跌7.11%。

昨公布6月銷售數據的吉利升5.85%，創52周高，見18.9元，汽車股當中，連同比亞迪股份（1211）齊創52周高，比亞迪半日收報74.85元，升3.96%。

中芯國際（0981）創新高後回吐，半日跌3.74%，報38.6元，今早一度抽高近11%，高見44.5元，之後大幅回吐一成，低見36元。

海底撈（6862）發出盈警，半日收報37.1元，升3.78%。另一火鍋股九毛九（9922）亦升4.92%，收報13.64元。

弘陽服務（1971）今日上市，定價4.15元。半日收報4.48元，升7.9%。

耀才證券（1428）發盈喜，預期截至今年6月底止首三個月純利約1.53億港元，按年增長約53%，創集團上市後首季度盈利新高。半日收報2.14元，升12.6%，創52周高。

經營HKTVmall的港視（1137）公布6月營運數據，6月份的每月訂單總商品交易額為4.31億元，按月跌8.7%，按年則大升91.6%。半日收報5.1元，跌3.59%。

時代鄰里（9928）先舊後新配股，配售價10.22元，較上日收市價折讓約6.92%，涉及7700萬股，佔經發行股本7.81%。外電早前指每股配售價為10.11元至10.4元。半日收報11.06元，升0.72%。

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