港股隨外圍向上，恒指高開231點或0.89%，報26571點，成交金額65億元；國指今早高開98點或0.92%，報10825點。

吉利（0175）升7.56%，報17.64元，創52周高，是升幅最大的藍籌。吉利昨公布，6月汽車銷量按年增21%，累計上半年的總銷量佔全年銷量目標141萬輛的38%。

中行（3988）跌5.7%，報2.98元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。友邦（1299）升4.39%，報80.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻119點。

弘陽服務（1971）今日上市，定價4.15元。開市報4.88元，升17.59%。

美國科技股破頂，而美國上市中概股新浪公布，收到初步的非約束性私有化議案，利好香港的科技股、中概股、交易所。阿里巴巴（9988）開市報233.2元，升3.46%；創上市新高；金山軟件（3888）開市報39.6元，升1.15%；創上市新高；騰訊（0700）跌0.19%，報519元；港交所（0388）升0.45%，報355元。

耀才證券（1428）發盈喜，預期截至今年6月底止首三個月純利約1.53億港元，按年增長約53%，創集團上市後首季度盈利新高。開市報2.1元，升10.5%，創52周高。

經營HKTVmall的港視（1137）公布6月營運數據，6月份的每月訂單總商品交易額為4.31億元，按月跌8.7%，按年則大升91.6%。開市報5.31元，升0.37%。

時代鄰里（9928）先舊後新配股，配售價10.22元，較上日收市價折讓約6.92%，涉及7700萬股，佔經發行股本7.81%。外電早前指每股配售價為10.11元至10.4元。開市報10.52元，跌4.18%。

魏橋紡織（2698）發盈警，料中期業績將顯著低過去年同期。主因疫情影響使需求下降，產品銷售量減少及價格下降。開市報1.52元，無升跌。

招商証券（6099）A、H股齊齊10股供3股，H股供股價為8.185元，較上日收市價折讓約41.79%，A、H股集資共149.9億元人民幣。開市報14元，跌0.42%。不過，其他中資券商多隻創52周高，包括中金（3908）開市報19.9元，升1.43%；中信証券（6030）開市報21.1元，升2.68%；華泰證券（6886）開市報16.1元，升1.64%；光大證券（6178）開市報12.1元，升3.42%；廣發証券（1776）開市報11.06元，升3.75%。

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