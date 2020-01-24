港股ADR升186點 招商証券折讓41%10供3 魏橋盈警
文章日期：2020年7月7日 09:00
美股向上，港股ADR升186點或0.7%，報26525點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.34%，折合報526.98元；匯控（0005）升1.14%，折合報39.75元；建行（0939）升1.34%，折合報6.61元。
美期向上，三大指數升幅0.3%至0.6%，日股跌0.14%，韓股升0.65%，澳股升0.84%。
今日焦點股份可留意：
弘陽服務（1971）今日上市，定價4.15元。
美國科技股破頂，而美國上市中概股新浪公布，收到初步的非約束性私有化議案，留意香港的科技股、中概股，及港交所（0388）。
耀才證券（1428）發盈喜，預期截至今年6月底止首三個月純利約1.53億港元，按年增長約53%，創集團上市後首季度盈利新高。
經營HKTVmall的港視（1137）公布6月營運數據，6月份的每月訂單總商品交易額為4.31億元，按月跌8.7%，按年則大升91.6%。
時代鄰里（9928）先舊後新配股，配售價10.22元，較上日收市價折讓約6.92%，涉及7700萬股，佔經發行股本7.81%。外電早前指每股配售價為10.11元至10.4元。
吉利（0175）公布，6月汽車銷量11.01萬輛，按年增21%，其中8750輛為新能源和電氣化汽車。累計上半年的總銷量為53.05萬輛，按年減少約19%，佔全年銷量目標141萬輛的38%。
魏橋紡織（2698）發盈警，料中期業績將顯著低去年同期。主因疫情影響使需求下降，產品銷售量減少及價格下降。
招商証券（6099）A、H股齊齊10股供3股，H股供股價為8.185元，較上日收市價折讓約41.79%，A、H股集資共149.9億元人民幣。
其他報道