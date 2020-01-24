美國疫情雖然持續加速，不過，市場認為美國經濟形勢並不像3、4月時那麼糟糕，投資者對刺激措施推動的經濟復蘇抱有信心，科技股推動美股向上，道指高開168點後一直向上，曾升最多470點。納指更曾升2.49%，高見10462點，連同收市價，齊創歷史新高，連升5日累升676點。蘋果、微軟均創上市及收市價計新高。

高盛升5.05%，報207.36美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻68點，而Walmart，跌0.27%，報118.89元，拖低道指2點。

道瓊斯工業平均指數收漲459點，升幅1.78%，報26287點。標普500指數收漲49點，升幅1.59%，報3179點。納斯達克綜合指數收漲226點，或2.22%，報10433點。

科技股方面，蘋果收市報373.85元，升2.67%，曾升最多3.21%，高見375.78元，創上市新高；微軟曾高見211.13元，創上市新高，收市升2.15%，收報210.7，創收市價計新高，谷歌母公司Alphabet收市報1499.65元，升2.02%，亞馬遜收市報3057.04元，升5.76%，Facebook收市報240.28元，升2.93%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.59%，報371點。德國DAX指數收漲1.64%，報12733點；法國CAC 40指數漲1.49%，報5081點；英國富時100指數收漲2.09%，報6285點。