恒指昨升966點，收報26,339點，成交金額2507億元。A股暴漲，上證指數及滬深300指數齊漲5.7％，券商及內險股繼續領升大市，多隻股份漲停，兩市成交金額已高達1.65萬億元人民幣創5年新高。官方媒體上周力撐A股牛市再臨，加上內地資金缺乏出路，A股便愈升愈有，昨日更出現騰訊（0700）、美團（3690）下跌，投資者似乎正換馬至舊經濟股。大金融板塊確實牛氣冲天，上周推介的中信建投（6066）的升勢便完全失控。面對這種拋物線式上揚市况，有貨可持有或趁高部分獲利，未入市的話，筆者寧願轉追落後。

今次A股牛市來得有點突然，但現在回看也是有迹可尋。一方面，雖然內地貨幣政策開始邊際上收緊，人行行長易綱更表明將提前考慮應對疫情政策工具適時退出，但政策重點是由寬貨幣轉為寬信用，人行透過再貸款、窗口指導等手段將資金直接注入特定領域，對資產價格未必有利，但對經濟則更具實效。在這基礎上，中國債息不斷走高之餘，整條收益率曲線更陡峭化，市場開始炒作經濟復蘇。

內地樓價受壓 股市重新受捧

經濟預期向好有利股市，而內地實施資本管制，資金只能在內地幾類資產中配置，包括理財產品、樓市、債券、股票等。這個機制多年來都如是，中產、富有人士鍾情物業，一般民眾就選擇理財產品，股票在內地一直並非民眾的主流玩意。但今年有點不同，一方面，中央銳意打破剛兌，內地理財產品今年也不再保本，至少300多款理財產品出現虧損。民眾發現銀行理財產品不保本，股市則節節攀升，對股票的觀感就大為改善，而官媒發聲撐A股牛市，大家就更勾起了2015年賺大錢部分的回憶。至於樓市，或許受疫情影響，今年1至5月商品房銷售額下跌10.6％。當樓市、理財產品都未能吸引資金流入，內地債市又處熊市，股市卻已出現賺錢效應，愈升愈有，官媒發聲後就將牛市燃點起來。

本倉上周推介眾安（6060）和中信建投，在近期升浪中也算能跑出，但中港股市短時間內暴漲，筆者還是傾向要審慎一點，尤其是大金融股。這樣說並非看淡，但以中國人壽（2628）為例，3個交易日由15.6元升至20.15元，升幅幾近30％，出現5％或以上的回調相當容易。投資者勇於高追的市况始終不能持久，總會有回調的時候。設局上，牛市形成原因似2015年升市的前半部，都是貨幣政策寬鬆、中央希望股市撐經濟有關，但汲取了當年場外配資的教訓，一行三會定必望實，筆者傾向短線會整固後再上，不容易繼續直線上衝，短線而言，落後股較值博。

聯想業績尚可 估值受限

在資金洪流下，聯通（0762）也可大漲10％，現在炒落後毋須要太挑剔，以往不行的現在也有機會，可以小注試試聯想集團（0992）。聯想的問題是缺乏核心技術，即使業績尚可但估值受限，市盈率就是10倍左右。但市場起動全城估值水漲船高，股價近日沿保歷加通道反覆向上，有機會上試下降軌5元關口。

[張兆聰 還看今朝]