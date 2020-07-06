曾在新冠肺炎爆發後停業的海底撈（6862）發出盈警，預期今年上半年收入相較於去年同期下降約20%，同時預期錄得淨虧損，相較2019年同期錄得約9.11億元（人民幣，下同）純利。

公司表示，主要由於新型冠狀病毒」的爆發，及隨後實施的防疫措施對消費場所實施限制，對公司自今年1月以來的業務產生了重大影響。海底撈表示，該行自3月12日以來重新開放中國大陸地區大部分暫停營業的門店，根據其他國家及地區當地新型冠狀病毒疫情控制的情況，其餘受影響門店亦逐漸恢復正常營業，門店整體運營情況也在逐月持續改善。

海底撈表示，一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作以減少負面影響，其中包括積極推廣便捷的外賣服務及多樣化的外賣套餐、研發並推出半成品方便菜餚等零售商品、以及拓展海底撈應用軟件和第三方電子商務平台等多個在線銷售管道。該行亦實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管理運營資金並合理運用信貸融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

海底撈指出，雖然門店經營表現在重新營業後正逐步改善，惟由於疫情被完全控制存在時間上的不確定性，及經濟活動面臨放緩的壓力，經營恢復程度及恢復所需的時間仍不確定。