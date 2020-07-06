香港會計師公會去年向中電（0002）、港交所（0388）等公司頒發最佳企業管治大獎。公會今日公布，本年度大獎現開放報名。會計師公會會長江智蛟表示，企業管治在市況困難情況下尤為重要，今年會詳細閱覽公司披露的情況，年底將會分享業界的情況及值得關注的問題。

大華國際董事諮詢服務總經理、今年度最佳企業管治大獎遴選委員會主席羅柏達表示，疫情下對企業的評審要求不會變得寬鬆，「反而緊少少」，認為疫情下如何能維持企業管治水準至關重要。去年大獎評審曾指出，本地企業董事會透明度有諸多不足。羅柏達表示，今年依然會關注董事會的效率高低，以及各委員會是否盡責等。

被問及會否關注同股不同權（WVR）公司帶來的管治隱憂，羅柏達認為，在企業版WVR上，公會理解港交所提出架構的初衷，但希望可有更多的保障措施（safeguards）以保護投資者權益，例如如何設立合資格公司的揀選標準等。他又表示，不太擔心個人版WVR對本地企業管治水準造成影響，因為限制較多，制度也更為完善。

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