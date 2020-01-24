恒指早市破頂升穿250天線(26103.15點)，午後不僅再創逾4個月高，連成交金額亦破頂，全日成交金額2507億元，較上日增加52.97%，是2018年3月23日2834.45億元成交後最多。

恒指收市升966點或3.81%，報26339點，恒指曾升最多4.26%，是2020年3月24日後最大升幅，當日升幅為4.87%。而高位26453點，是2020年3月5日26805.58點後最高。國指升483點或4.72%，報10726點。

大市爆升，北水亦大幅增加，北水南向合計淨流入111.87億元，較上日增加123.63%，連續第22日流入，累計流入709.98億元。

47隻藍籌向上，吉利（0175）升15.82%，收報16.4元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升6.19%，收報6.52元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻124點。

兩隻藍籌創上市及收市價新高，創科實業（0669）升4.56%，收報80.2元，曾高見82.25元；港交所（0388）升2.32%，收報353.4元，曾高見355元。

逆市下跌藍籌2隻，分別是中生製藥（1177）跌4.17%，收報14.26元，是跌幅最大的藍籌。另外，股王騰訊（0700）亦向下，收市跌0.86%，收報520元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

晶片股受捧，發A股的中芯（0981）曾升最多21.05%，是2009年11月11日後最大升幅，高見40.25元，創上市新高，收市報40.1元，升20.6%，亦創收市價計新高。連升4日，累升13.4元。華虹半導體（1347）收市亦升33元，升11.4%。

軟件股創新高，心動公司（2400）收報34.65元，升5.96%，創上市新高見36.2元；金山軟件（3888）收報39.15元，升2.35%，曾創上市新高見39.15元。

醫療器械及服務創新高後回吐，威高股份（1066）收報18.4元，跌1.6%，創上市新高見19元；微創醫療（0853）收報33.5元，跌6.94%，創上市新高見37.4元；愛康醫療（1789）收報25.7元，跌5.51%，創上市新高見27.35元；春立醫療（1858）收報56.3元，跌4.17%，創上市新高見59.95元；康德萊醫械（1501）收報68元，跌5.29%，創上市新高見73.7元。

A股爆升，成交破萬億，中資券商大升。三隻升幅最大的分別是光大證券（6178）收報11.7元，升30.43%；招商證券（6099）收報14.06元，升28.99%；中國銀河（6881）收報6.23元，升22.64%。而規模較大的中信証券（6030）收報20.55元，升17.29%；海通證券（6837）收報8.69元，升17.43%。

A股爆升，保險股亦向上。太平（0966）升17.3.%，收報16.22元，是升幅最大的內險股。兩隻藍籌方面，中人壽（2628）升14.36%，收報20.15元；平保（2318）升6.23%，收報86.15元。發盈喜的眾安在綫（6060）收市升16.8%。

A股炒上，資金北上持續增加，南水北向合計淨流入164.36億元，較上日增加6.03%， 連續第9日流入，累計流入888.51億元。

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