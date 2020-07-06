恒指飈至4個月高位 轉博中資航空股

港股今早大幅做好，恒指高開172點後向上，最多升925點，半日收報26248點，升875點或3.45%；國指升3.85%。大市半日成交達1260億元。

中資金融股受捧，平安（2318）、建行（0939）升約半成，中壽（2628）、中信証券（6030）升逾一成。汽車股做好，吉利（0175）升9%。個別科網股繼續做好，中芯（0981）、瑞聲（2018）升逾一成，阿里巴巴（9988）升2%。眾安在綫（6060）升逾一成。5G概念股亦向好。不過，個別早前熱炒行業如醫療、生物科技、物業管理、教育股有回吐，微創（0853）跌半成，康希諾（6185）跌4%，碧桂園服務（6098）跌2%，希望教育（1765）跌逾半成。

恒指升上4個月高位，成交活躍，升市莫估頂，短線支持上移至約兩萬六關口。大市追落後，但大幅反彈已不再落後，現階段與其在「落後」行業追逐仍然低殘股份，倒不如博仍未發力行業，中資航空股其一。

內地疫情反覆，打擊國內航空業復蘇，但隨著暑假來臨，國際疫情嚴峻，國內旅遊需求，有助航班運力保持恢復趨勢。南方航空（1055）國內的業務比例較高，可以看高一線。走勢上，南航今早升穿百天線3.7元，短線有望上試6月高位約4.1元，可以低收3.7元作為止蝕。

劉思明

明報資深評論員