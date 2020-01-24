恒指破頂升穿250天線(26102.78點)，今早高開172點後，最多曾升925點，高見26298.74點，是2020年3月06日26408.8點後最高。

港股半日升875點或3.45%，報26248點，成交金額1259億元；國指升394點或3.85%，報10637點。

49隻藍籌上升，瑞聲（2018）升10.51%，收報57.85元，是升幅最大的藍籌，僅1隻中生製藥（1177）向下，半日跌1.08%，收報14.72元，是跌幅最大的藍籌。

匯控（0005）升4.27%，收報39.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻98點；交行（3328）除息，成為拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

港交所（0388）、創科實業（0669）創上市新高，騰訊（0700）平高位，恒隆地產（0101）見52周高。

股王騰訊今早曾升至529元，觸及上日所創的上市新高位，半日收報526元，升0.29%；港交所曾升最多2.78%，高見355元，創上市新高，收市升2.26%，收報353.2元；創科實業曾升最多7.24%，高見82.25元，創上市新高，半日升7.17%，收報82.2元；恒隆地產升3.64%，收報19.92元，曾高見19.96元，創52周高。

市場焦點仍是科技股。其中將會於A股IPO的中芯國際（0981），曾升最多15.34%，高見38.35元，創上市新高，連升4日，半日收報37.7元，升13.3%。

其他手機設備股亦有好表現，鴻騰（6088）收報3.59元，升10.8%；丘鈦（1478）收報11.56元，升6.06%；舜宇（2382）收報143.5元，升6.53%；高偉電子（1415）收報3.17元，升7.82%；通達（0698）收報0.54元，升9.09%；比亞迪電子（0285）收報20.65元，升7.22%；信利國際（0732）收報0.96元，升12.94%；富智康（2038）收報0.94元，升5.62%；小米（1810）收報14.88元，升4.35%，並創上市新高。

軟件續造好，多隻創上市新高。金山軟件（3888）收報38.65元，升1.05%，曾高見39.05元；心動公司（2400）收報35.55元，升8.72%，曾高見35.7元。

多隻醫療股創新高後倒跌，包括啟明醫療（2500）收報82元，跌2.96%；威高股份（1066）收報18.42元，跌1.5%；微創醫療（0853）收報34.4元，跌4.44%；愛康醫療（1789）收報26.05元，跌4.23%；春立醫療（1858）收報55.4元，跌5.7%；康德萊醫械（1501）收報70.35元，跌2.02%。

金融街物業股份（1502）上市，定價7.36元。半日收報9.58元，升30.1%。

香港6月份PMI由43.9升至49.6，本地需求回升，中國內需的訂單大幅萎縮。領展（0823）升3.32%，收報66.95元；六福集團（0590）收報16.54元，升3.5%；寶光實業（0084）收報0.082元，升2.5%；莎莎國際（0178）收報1.33元，升3.1%；卓悅控股（0653）收報0.115元，升2.68%。

眾安在綫（6060）發盈喜，預計6月底止中期合併淨利潤，將較去年期的9453.8萬元人民幣，錄得不低於100%的增長。半日收報53.25元，升12.9%。

融創（1918）公布，6月實現合同銷售金額約545.7億元人民幣，合同銷售面積約381.3萬平方米，合同銷售均價約14,310元人民幣/平方米。上半年，累計實現合同銷售金額約1,952.7億元人民幣。半日收報39.95元，升4.1%。

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