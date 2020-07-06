分析員李聲揚擬移台 妻做「先頭部隊」 忠告：金融人隨時只「搵得番四分一」（相片由李聲揚提供）

「港區國安法」由提案到實施不過一個多月，香港似乎重演80年移民潮，搬錢、撤資成為中產熱話。已「半邊身」移台的金融人李聲揚直言「細個好鍾意香港，但環境愈來愈擠迫」，故自2014年由太太做「先頭部隊」著手移民台灣，並在兩年前取得護照。不過，他忠告想移民台灣的香港人或金融人需有心理準備，因為隨時「搵到工都得番香港三分一或四分一」。

明報記者 方楚茵

目前李聲揚暫未計劃正式動身去坐「移民監」，作為金融人，他坦言全因香港賺錢易，「係台灣返工唔係一個Option（選項）」，因為香港經濟遠比台灣好，「重災區」金融業對比更是強烈，「人工完全係天同地比」。但土生港人在香港金融圈還有機會嗎？他說，香港金融業在外資離開、中資未到時，亦曾有港人黃金時代，「但我入行時已經係好多中資，所以（最終）都係睇香港人識唔識走位」。

香港金融人「最緊要識走位」

不少人因為喜歡到台灣旅遊而決定移民台灣，但李聲揚坦言，與太太行動前卻並無到過台灣多少次。他說，下決心關鍵源於2014年台灣取消「存款移民」，即港澳人士不可再用「敘造定期存款500萬新台幣（約131.6萬港元）滿一年」為由申請長期居留，現已改為需投資移民600萬元新台幣（約151.9萬港元）開設公司，兼有經營繳稅紀錄才可申請居留權。

李聲揚有感當時移台人士有增無減，相信門檻定會逐步收緊，因此「快快手、聽完移民講座」就在2014年底決定由太太先行一步搞移台手續。他指出，相信不少港人與自己一樣，開初是「諗多過做」，因為就算在台經營香港人「三寶」茶餐廳、燒味店、咖啡店，「都係過癮，但要賺錢唔係咁易」。

他認為，移台港人除退休人士或剛入職場、薪水較低的年輕人外，與他同齡或背景的人、三十多歲已結婚生子、或在港有資產的都要考慮更多，他以自己為例，「（本來）兩公婆都返工，移民就要有其中一位辭工，所以多數係在台灣較難搵到同類工作、又或者人工較低嗰個去」。

寧願多付點成本 找移民顧問代辦

縱然台灣門檻較低，但李聲揚與太太仍決定選擇成本較高但較方便的途徑，以約6萬港元聘用移民顧問，皆因他覺得台灣「人治的特質比較高」，「其他國家移民係好似剔點心紙咁計分，但台灣就不一樣，像專才移民，就無好清楚透明話邊啲行業高分低分」，因此需要聘請移民顧問教路或提供門路。

他說，與太太到台灣投資移民時，就嘗試揣摩當局的諗法，因此不考慮經營網店，改為經移民顧問開設實體時裝店，並聘請兼職員工，「好聽係創造就業，又交稅，唔係過去爭飯食、爭工返、爭福利」，令審批更易。他又指出，移台有很多文件手續，需到不同政府部門、銀行等「敲門」，自己處理的話可能要不時親身到台灣，但移民顧問則會代辦各類事宜，因此他寧願多付一點成本，但可節省回不少時間。

談到他覺得台灣吸引的地方，「所有嘢都好抵，但正因為經濟唔好先係咁宜居」，又笑言「好得意，香港經濟係好，但香港人又係咪開心？又係咪受惠到？都真係未必。」

「（留在）香港的代價就係人工高、人多又逼，無咩人情味、樓又貴啲。」他說。

[是去是留系列之二]

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