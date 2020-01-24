港股今早高開172點或0.68%，報25545點，成交金額21億元；國指今早高開74點或0.73%，報10317點。

吉利（0175）升3.81%，報14.7元，是升幅最大的藍籌，交行（3328）跌0.95%，報4.69元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。友邦（1299）升1.4%，報76元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點。

金融街物業股份（1502）上市，定價7.36元。開市報8.45元，升14.8%。

香港6月份PMI由43.9升至49.6，本地需求回升，中國內需的訂單大幅萎縮。周大福（1929）開市報7.66元，升0.92%；六福集團（0590）開市報15.98元，無升跌；周生生（0116）開市報8.54元，升1.3%；莎莎國際（0178）開市報1.29元，無升跌；領展（0823）升1.85%，報66元。

中國金茂（0817）配股，配股價5.7元，較前收市價折讓約6.56%。開市報6元，跌1.6%。

眾安在綫（6060）發盈喜，預計6月底止中期合併淨利潤，將較去年同期的9453.8萬元人民幣，錄得不低於100%的增長。開市報49.45元，升4.87%。

融創（1918）公布，6月實現合同銷售金額約545.7億元人民幣，合同銷售面積約381.3萬平方米，合同銷售均價約14,310元人民幣/平方米。上半年，累計實現合同銷售金額約1,952.7億元人民幣。開市報38.25元，跌0.261%。

中芯國際（0981）公布A股IPO將定價於27.46元人民幣，共發售16.8562億新股，為發行後總股本23.62%，凈集資456.5億元人民幣。開市報33.5元，升0.75%。

香港中旅（0308）發盈警，截至今年6月止6個月，集團預期或會錄得股東應佔虧損逾4億元，去年同期純利4.19億元。開市報1.12元，跌2.6%。

美的置業（3990）公布，首六個月累計合約銷售約482億元人民幣，較2019年首六個月的合約銷售額472億元，按年增加2.1%。開市報20.9元，升1.45%。

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