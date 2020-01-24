港股ADR跌191點 金融街首日上市
文章日期：2020年7月6日 09:00
美股上周五向上，港股ADR跌191點或0.76%，報25181點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.46%，折合報516.86元；匯控（0005）升0.41%，折合報37.6元；建行（0939）跌1.04%，折合報6.08元。
美期向上，升幅0.7%至0.8%，日股升0.5%，韓股升0.48%，澳股跌0.3%。
今日焦點股份可留意：
金融街物業股份（1502）上市，定價7.36元。
香港6月份PMI由43.9升至49.6，本地需求回升，中國內需的訂單大幅萎縮。
中國金茂（0817）配股，配股價5.7元，較前收市價折讓約6.56%。
眾安在綫（6060）發盈喜，預計6月底止中期合併淨利潤，將較去年同期的9453.8萬元人民幣，錄得不低於100%的增長。
融創（1918）公布，6月實現合同銷售金額約545.7億元人民幣，合同銷售面積約381.3萬平方米，合同銷售均價約14,310元人民幣/平方米。上半年，累計實現合同銷售金額約1,952.7億元人民幣。
中芯國際（0981）公布A股IPO將定價於27.46元人民幣，共發售16.8562億新股，為發行後總股本23.62%，凈集資456.5億元人民幣。
香港中旅（0308）發盈警，截至今年6月止6個月，集團預期或會錄得股東應佔虧損逾4億元，去年同期純利4.19億元。
美的置業（3990）公布，首六個月累計合約銷售約482億元人民幣，較2019年首六個月的合約銷售額472億元人民幣，按年增加2.1%。
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