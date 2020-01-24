IHS Markit公布香港6月份PMI，由5月的43.9升至49.6，產出與新訂單量跌速收窄至兩年多以來最慢，最新數值為2018年4月經濟低迷以來最高，貼近50.0持平點，顯示營商環境接近企穩。

最新PMI數據顯示，香港6月份營商環境隨防疫措施逐步放寬而接近企穩。業務活動量和新接訂單量的跌速明顯放緩，創兩年多以來最低。相對於先前數月，企業溫和地擴充人手、增加採購活動，顯示對添置產能的意願轉強；惟整體仍看淡經營前景，對新冠大流行的長遠經濟影響顯得憂慮。

報告指，防疫限制逐步鬆綁，有助推動香港私營企業的業務發展，但因個別限聚措施延長生效，經濟仍有待全面復蘇。企業於6月份進一步減產，惟跌速已收窄至2018年4月以來最慢。調查資料透露，放寬對限聚人數等防疫措施，有利個別公司提高業務量，尤其是住宿及餐飲業。

企業新接訂單量的跌幅亦較近月放緩，這從銷售額跌幅創兩年多以來低位可以真實反映，而隨著本地需求回升，整體的訂單量跌幅輕微；相比之下，企業新接的出口業務量卻因來自中國內需的訂單大幅萎縮而明顯下跌。此外，積壓工作水平亦以16個月的最慢速度下降。

正當經濟顯示初步的復蘇跡象，勞動力市場基本已穩定下來，絕大多數的受訪公司表示，其聘僱水平維持不變。企業於6月份加強了採購活動，出現2018年3月中美貿易緊張以來的首個增長。綜合來說，投入品採購活動的溫和增長將採購庫存的跌速減弱至一年多以來低位。

企業6月份對經營前景的負面情緒較上月輕微，信心度回復至5個月高位；惟因企業憂慮疫情對經濟活動的長遠影響存在不確定性，整體的營商氣氛依然疲弱。

此外，由於採購品的價格通脹超越了員工成本的跌幅，因此企業6月份的整體成本負擔較上月加重。另一方面，有企業匯報為刺激銷售而向客戶提供折扣，因此產出的銷售價格下調。

IHS Markit首席經濟師 Bernard Aw 表示，企業的外部需求依然疲弱，特別是來自中國內地的銷情尤甚，而企業又繼續憂慮新冠大流行對經濟活動構成長遠影響，因此，香港經濟能否強勁復蘇，還需看全球經濟於未來數月的回升能力。

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