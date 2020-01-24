上周港股新、舊經濟概念都有追捧，反映市場資金的充裕，也反映在成交上。不過，除非交投可以保持活躍，否則難以維持大升市局面，吼舊經濟股也宜吸納呈現突破股份。

恒指上周初跌24184點回升，周五曾高見25453點，收報25373點，全周升824點或3.35%；國指升3.96%。大市上周日均成交1489億元，高於60天平均成交近三成，交投相當暢旺並配合升市。

據《明報》港股數據庫，周五升跌比率74比26，升逾3%佔上升股份超過三成；大市連續兩日超過七成股份上升，最近一次為6月初。今年6月開始，恒指連升7日，大市連續7日升多跌少，短線且看是否有機會重複上一個月上旬升市模式。

目前大市向好寬度不及6月

不過，要留意，趨勢寬度仍然處於近月大幅波動階段，未來需要更多考驗，以確認中線向好趨勢形成。6月上旬，恒指國指成分股分別高於10天線、20天線比例升至九成，高於50天線比例曾高於七成；恒指及國指上周五升穿6月上旬高位，創3個半月新高，但成分股分別高於10天線、20天線、50天線比例分別為79%、65%、65%，目前大市向好寬度不及6月。此外，10天線、20天線、50天線比例上周曾跌至兩三成水平，繼續在5月以來兩成至八成區間大上大落，而未能守在五成以上的強勢區，向好寬度承接力不強。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，上周除紡織及服飾跌0.77%，全部上升，當中有四成半的升幅超過4%，跑贏表現強勁的國指。軟件服務、環保及新能源、科技器材等上半年強勢新經濟行業升約6%以上，在一眾行業表現居前之外，舊經濟如工業、內房及物管、金屬及礦石等都升約6%，可見上周相當熱閙，新、舊經濟股都有追捧。

過去嘗試捕捉舊經濟股入市，低撈難度高失敗率高，反而吼一些走出谷底、出現向上突破的，表現更佳，如上月中提到的瑞聲（2018），該股6月中旬升破4月、5月高位後愈升愈有，至今累升一成。上周其他被鎖在4至6月高位的手機及部件股如比亞迪電子（0285）、小米（1810）、舜宇（2382）也向上突破，惟短線再升空間有限，進取不妨留意TCL電子（1070）。

TCL電子初步3.8元有支持

TCL電子上周宣布，以15億元人民幣收購擁有TCL及Alcatel移動通訊產品的TCL通訊全部股權，同時出售主要從事電視機代工業務的茂佳全部股權，作價25億元人民幣，公司將獲得出售所得款淨額約10億元人民幣，並將加強產品體驗的研發、提升TCL品牌業務市場份額、增強增值服務及重點佈局智慧商用顯示。集團作出重大改變，為未來推動盈利增長帶來憧憬。

股價的走勢，TCL電子上周升破3.6元高位，一度逼近4元水平，高位回順初步於3.8元有支持，可以小注吸納，倘低收3.6元可先行離場觀望。

[劉思明 數據尋寶]