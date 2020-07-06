美國就業數據理想，美股上周四再創新高，走勢呈高開低走，尤其尾市顯著回順，但在長假期前獲利也是正常。內地經濟數據亦理想，6月份財新服務業PMI急升至58.4％，為近10年新高。一方面是貨幣政策寬鬆，擴張財政政策亦不斷加強，另一方面是經濟向好，市場對舊經濟股的前景也感到樂觀，推動指數大升，大落後的恒指也由低位升超過20％，步入技術牛市。上周五汽車股發力，即將推出低價版電動車的吉利（0175）有條件炒上。

美國6月新增職位達到破紀錄的480萬份，失業率降至11.1％，數據遠勝預期，中國製造業PMI也穩步改善，未見受海外疫情第二波太大影響，不受外圍影響的服務業更是強勁。市場以至央行擔心經濟復蘇力度疲弱，甚至會有很多行業和企業未能捱得過疫情打擊而倒閉，造成結構性、持續性的高失業。雖然至今仍不能排除這個可能，但最新數據都指向穩步復蘇，投資者情緒也日益亢奮。

事實上，上周恒指雖然升幅不小，但很多個股更是失控式地上升，新經濟和舊經濟股均齊齊落鑊。例如眾安（6060）和微盟（2013）升逾20％，舜宇（2382）升12％，吉利升15％，巨無霸的騰訊（0700）和美團（3690）也分別升逾8％及9％。中國經濟復蘇之餘，疫情也一直受控，未有像美國般再度大爆發。本欄此前已指尚有接近5萬億美元資金停留在貨幣基金，是下一輪升市的子彈，現在看來資金正積極買貨。

問題是入市對象應該以新經濟為主還是舊經濟傳統股份。後者上周顯然跑出，但如上文所述，新經濟股同樣不乏表現強勢者。從資金流向來看，市場也採取多元化策略，核心仍以新經濟股為主，但也略為調高舊經濟股比重。

比亞迪升穿60元關 可小注博

傳統股份最強的板塊是內房股，恒大（3333）更是一路高歌猛進，只是多數已高升，有一定回調風險。汽車股相對落後於內房股，走勢才剛破位，短線相對值博。特斯拉市值剛超越豐田，成為全球市值最大汽車股，比亞迪（1211）也受惠而轉強。比亞迪多年來股價均受制於60元關口，近期在此水平也見阻力，上周五則發力升破，動力頗強，是小注博展升浪的好選擇。

吉利在新能源汽車發展一直落後，動作多卻沒有實質進展。2015年已開始部署，當時目標是2020年新能源汽車佔比達90%，但2019年佔比也僅8.3%，今年首4個月更降至4.6%。至今推出的品牌有極星和幾何，相信讀者也未必聽說過，可見吉利在電動車領域仍是大落後。

吉利可藉「楓葉30X」重展升浪

但今天炒股重概念和故事，電動車股只要付運量增加便可大炒，美國的NIKOLA就連付運也未開始，市值便超過200億美元。吉利旗下的楓葉汽車，將於7月11日正式推出純電動車「楓葉30X」，補貼後售價僅介乎6.88萬元至7.98萬元人民幣，以電動車來說，價格範圍相當具競爭力。當前中高端電動車市場由特斯拉壟斷，但低價選擇不多，若「楓葉30X」產品質素、銷售理想的話，吉利有望借此機會而重展升浪。走勢上，股價剛升破雙底頸線，可看高一線。

[張兆聰 還看今朝]