中芯國際（0981）今日於科創板發布發行公告，公司公布本次A股IPO將定價於27.46元人民幣，共發售16.8562億新股，為發行後總股本23.62%。根據公告，若未行使超額配售權，扣除6.35億元人民幣（下同）的發行費用，料中芯可凈集資456.5億元；若悉數行使超額配售權，扣除7.29億元發行費，中芯本次集資凈額最多可達525億元。以A股定價折合約30.13港元計，較港股上周五收市價33.25元折讓約9.4%。

戰略投資者方面，此次中芯共發行戰略配售股票約8.43億股，佔初始發行數量五成，最終引入多達26名戰投。其中多為國企，連中央官媒人民日報亦有認購。出手最多的是國家集成電路產業投資基金，共認購35.175億元。外資有兩名，分別為新加坡政府投資公司（GIC），認購33.165億元；阿布扎比投資局（Abu Dhabi Investment Authority），認購約5億元。

而其中唯一民企背景的戰略投資者，則是復星國際（0656）董事長郭廣昌旗下的復星高科，認購約6億元股份。內地官媒人民日報本次也認購約3億元股份，公司給出的理據，則是該報將幫助中芯國際進一步建設品牌形象，可在客戶拓展方面與中芯達成合作。

根據時間表，內地散戶將可在本周二（7月7日）日內申請認購，本周四（7月9日）散戶可獲悉配售結果並繳納認購款項，下周一（7月13日）公司刊登發行結果公告及招股書。

發行公告顯示，按照去年業績淨利計算，假設未行使超額配售權，以27.46元的定價計算，A股發行後的中芯市盈率將為109.25倍，市淨率為2.2倍。根據公告內與同業公司估值的對比，台積電市淨率為5.33倍，市盈率為24.32倍；華虹半導體（1347）市淨率為2.24倍，市盈率則為30.95倍。顯示中芯估值遠遠高於同行。