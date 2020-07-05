財政司長陳茂波發表網誌，並預期，單計本周將有超過400億元資金發放到市民的帳戶，相信對消費有一定刺激作用，也會有外溢效應，認為對食肆、零售商及企業來說，未來兩個月可說是「消費黃金檔期」。他又自爆尚未登記申領一萬元計劃，不過已把它預先花掉，用作包括贊助社企長者愛心飯盒及愛心曲奇餅送給在機構家舍生活的小朋友。

他又指，資金將帶動對其他服務行業的需求，按現時本港每月的零售銷售總值約為270多億，餐飲業每月平均收益約為70多億，相信即便僅部份資金流入市場，也能發揮作用。

陳茂波指，現金發放計劃自六月二十一日開始接受登記以來，至今累計收到約576萬位市民的登記，當中超過八成是以電子方式經銀行登記，當中約六成是透過網上銀行形式登記。由於銀行已有客戶身份及個人資料的紀錄，減省了核對客戶身份的程序，加速了整個處理過程，同時亦騰出系統處理力去應付其他工序。

他指，在六月份內已進行電子登記的430萬名合資格市民可由明天開始在兩、三天內，分批收到款項，比原定的收款日期略為提早兩天。七月起透過銀行做電子登記的市民，亦會在登記後約一周便可收到款項，並鼓勵仍未登記的合資格巿民盡量採用「電子登記、銀行過數」方式收取款項。至於透過書面形式登記的市民，亦會在本月稍後及下個月內陸續收到款項。

陳茂波又回應有關計劃資金未必都全數流入市場的質疑，或會減弱其對經濟提振的程度，但他認為消費者心理往往是受到氣氛與信心的左右，政府現金發放計劃提供的款項，可望發揮催化作用，營造良好的消費氛圍，也有助穩住信心。