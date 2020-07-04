銀保監首次公布，38間銀行保險機構重大違法違規股東名單。銀保監指，名單內的公司違法違規主要包括違規開展關聯交易或謀取不當利益、編制或者提供虛假材料、關聯股東持股超一定比例未經行政許可、入股資金來源不符合監管規定、單一股東持股超過監管比例限制，以及實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為。

名單內公司包括遠大醫藥（0512）母公司中國遠大集團，另外有多間內蒙古企業，料與2019年出現嚴重信用風險問題的包商銀行有關，亦包括其他企業。不過名單沒有列出股東所涉及的銀行。

銀保監表示，針對所公布的股東違法違規行為，銀保監已採取限制股東權利、撤銷投資入股許可、清退違規股權等監管措施，有利對提高銀行保險機構的股東質量、推動銀行保險機構高質量發展

下一步，銀保監會將建立公開重大違法違規股東的常態化機制，公布更多違法違規股東，並進一步完善公開方式，加大公開力度。

銀保監將會加強機構的股東股權管理主體責任，督促銀行保險機構優選投資者，並加強股東教育和行為約束，督促其依法依規行使股東權利、擔當股東責任，並提高股東股權監管水平，加強對股東和資金來源的穿透監管，確保股東資質和資金來源合法合規。規範股權質押、股份轉讓等行為，完善關聯交易監管制度，並督促銀行保險機構彌補公司治理漏洞，防止股東不當干預機構正常經營。