作為奉公守法，堅決維護「一國兩制」不分裂不獨立不勾結外部勢力的財經專欄作家，我比較關心「港區國安法」對經濟會否構成震盪。

台灣媒體《今周刊》以〈只轉機過境香港 主張台獨也會被抓？台灣人一定要關心「港版國安法」〉為題，報道「港區國安法」的相關新關，並以台灣民眾、民生的角度出發。不過，截至執筆一刻，我沒有足夠的資料判斷「港區國安法」對外資或外國旅客有什麼影響，只可以分享一些歷史數據，特別是台灣是澳門以外，最多過境旅客的地區。

文章所憂慮的過境問題，說的是《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》中第38條：「第三十八條 不具有香港特別行政區永久性居民身份的人在香港特別行政區以外針對香港特別行政區實施本法規定的犯罪的，適用本法。」誠如文首所言，現在判斷台灣以至其他地區民眾會否因此而不再在香港過境轉機，又或者甚至索性不到香港是言之尚早，不過估計將有一定程度的影響。

翻查旅發局的每月報道，2020年5月不過夜旅客人數只有133人，其中來自中國以外地區有131人，短途、長途以至俄羅斯等新興地區的不過夜旅客人數分別是77人、45人及5人，在這131人中台灣只有1人。新冠肺炎疫情肆虐全球，所以不能以5月的數據作準，提出5月的數據旨在告訴大家航空旅遊業的死寂，且以2019年及2018年的6月進行比較參考。

要分析香港有幾多過境旅客，我們可以看看2019年及2018年6月的數，2019年6月整個月，不過夜旅客的人數有292.43萬人，其中扣除其中251.8萬人來自中國內地，其他非中國的不過夜旅客有40.67萬人。這40.67萬人包括9.08萬名澳門旅客，七除八扣後坐飛機經香港轉機的旅客約31.58萬人，台灣地區的旅客佔了27%，或8.493萬人。

2018年6月呢？整體不過夜旅客人數254.87萬人，扣除中國內地及澳門的218.52萬人及5萬人，其他非中國內地及澳門地區的不過夜旅客有313.39萬人，台灣佔了28.7%，或8.99萬人。

無論以2019年或2018年6月的數據，台灣是以地區計香港的主要轉機客的來源地，究竟「港區國安法」會否影響其他地區轉機客，若政府在可能的範圍內能夠闡述清楚，好讓轉機旅客不會蟬過別枝。台灣同胞，信政府，唔怕！

李鴻彥

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