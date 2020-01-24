恒指埋單漲248點 全周累升逾800點 港交所藍籌最差
文章日期：2020年7月3日 16:15
港股午後升幅一度擴大，最多漲329點，高見25453點，尾市升幅收窄，埋單升248點或0.99%，報25373點，收近四個月高位，成交金額1639億元，較上日減少6.84%；國指升186點或1.85%，報10243點。過去一周，恒指累升3.35%或823點。
騰訊（0700）撐起大市，收市升1.16%，報524.5元，貢獻恒指33點；其次為吉利，升12.56%，收報14.16元，推高大市28點，同時為今日升幅最大的藍籌。港交所（0388）逆市向下，終止四連升，埋單跌1.31%，收報345.4元，為表現最差藍籌。
新經濟股表現亮眼，美團（3690）今日一度破頂，高見193.1元，收報191.7元，升6.86%；阿里巴巴（9988）收報220.8元，升2.99%。
汽車股反彈，比亞迪股份（1211）收報67.9元，升13.55%；華晨中國（1114）收報8.27元，升12.82%；廣汽（2238）收報5.98元，升4.18%；東風（0489）收報5.02元，升3.51%；長城汽車（2333）收報5.27元，升3.74%；北京汽車（1958）收報3.61元，升3.14%。
中信証券（6030）與中信建投（6066）否認合併計劃，中信証券收報17.52元，全日升8.15%；中信建投收報11.94元，升17.98%。
內房股午後續強，潤地（1109）升2.53%，收報32.45元；碧桂園（2007）升3.8%，收報10.38元；中海外（0688）升2%，收報25.55元。
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