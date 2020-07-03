港區國安法實施後，美國參眾兩院通過《香港自治法案》，外國金融機構與被制裁人士交易，或會受到制裁。不過匯控（0005）上周加大在中國的投入，為內地「尚玉」高端客戶推出「數碼工具和專業服務」財富傳承解決方案。

匯豐中國公布，該行推出一站式解決方案，包括財富傳承規劃數字工具，以及與傳承相關的財富管理業務、專業合作伙伴提供的法稅諮詢和接班規劃等各類專業服務。財富傳承規劃工具通過傳承目標梳理、財務體檢分析等，為高淨值客戶定制個性化的傳承規劃，匹配合適的投資及保險類產品，並跟蹤投資產品表現，管理資產組合。

彭博社指，在政治動盪加劇之際，國際銀行視進入中國迅速增長，家庭資產達90萬億元人民幣的財富管理市場為頭等大事，瑞銀、野村、瑞信等已將財富管理作為在岸市場開放中的主要重點業務。

匯控主要盈利來自香港，早前該行支持港版國安法，引起英國政界批評。該行上月市傳重啟裁減3.5萬名員工的計劃，內地流傳將波及中國員工，匯控當時在微博上表示，將在業務，服務、人才和技術等各方面增加對內地市場的投入。

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