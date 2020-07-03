恒指升211點，收報25336點，成交金額871億元。美國就業數據理想，美股再創新高但走勢呈高開低走，尤其尾市顯著回順，但在長假期前獲利也是正常。港股今早高開195點後衝高後稍回，A股走勢亦相似，近期熱門股如中芯（0981）都由高位顯著回落。資金仍然流向舊經濟股，內險、內房續強勢，汽車股也起動，吉利（0175）、比亞迪（1211）分別升6.83%及10.1%。5G和手機設備股強勢，瑞聲（2018）突破50元關口，鐵塔（0788）升超過4%。新經濟股個別發展，美團（3690）新高，眾安（6060）升11.6%。

汽車股相對落後於內房股，走勢才剛破位，短線相對值博。特斯拉市值剛超越豐田，成為全球市值最大汽車股，比亞迪（1211）也受惠而轉強。比亞迪多年來股價均受制於60元關口，近期在此水平也見阻力，今早則發力升破，動力頗強，是小注博展升浪的好選擇。

吉利（0175）在新能源汽車發展一直落後，動作多卻沒有實質進展。但集團旗下的楓葉汽車，將於7月11日正式推出純電動車「楓葉30X」，售價僅介乎6.88萬元至7.98萬元人民幣，以電動車來說，價格範圍相當具競爭力。

當前中高端電動車市場由特斯拉壟斷，但低價選擇不多，若「楓葉30X」產品質素理想的話，吉利有望借此機會而重展升浪。走勢上，股價剛升破雙底頸線，可看高一線。

張兆聰

明報首席評論員