美股三大指數高收，港股今早表現向好，半日反覆向上，最多升259點，高見25383點，見近4個月新高，收市升211點或0.84%，報25336點，成交金額871億元；國指升136點或1.35%，報10193點。

平保（2318）領升大市，半日升1.81%，收報81.4元，貢獻恒指26點；其次為友邦（1299），升0.94%，收報75.4元，推高大市24點。騰訊（0700）一度破頂，高位見過521元，收報519.5元，升0.19%。中芯國際（0981）A股今日定價，半日收升2.53%，收報32.4元。港交所（0388）遭大行降評級，逆市跌0.86%，收報347元。

藍籌方面，吉利（0175）獲大行唱好，半日升6.84%，收報13.44元，為表現最好藍籌；恒隆地產（0101）表現最弱，收跌0.93%，報19.14元。

新經濟股強勢，美團點評（3690）曾升至188.8元，漲5.24%，創新高，半日收報188.1元，漲4.85%。阿里巴巴（9988）收報219.8元，升2.52%；

內房股普遍受捧，潤地（1109）升2.05%，收報32.3元；碧桂園（2007）升3.6%，收報10.36元；中海外（0688）升2.4%，收報25.65元。

中信証券（6030）與中信建投（6066）否認合併計劃，兩股半日走高，其中中信証券收報16.76元，升3.46%；中信建投破頂，高見11.68元，收報11.06元，漲9.29%。

上汽香港擬以每股3.1元收購神州優車及Amber Gem所持有的神州租車不超過約6.13億股股份。神州租車（0699）半日高收，一度急升兩成，高見3.05元，收報2.84元，升12.25%。

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