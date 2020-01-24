財新公布，中國6月財新服務業PMI為58.4，按月升3.4個百分點，勝市場預期，創2010年5月以來最高，連續兩個月處於擴張區間。

此前公布的6月財新中國製造業PMI提高0.5個百分點至51.2。兩大行業PMI雙雙上升，帶動6月財新中國綜合PMI提升1.2個百分點至55.7，錄得2010年12月以來的最高。

6月服務業新訂單指數錄得2010年9月以來的最高，連續兩個月處於擴張區間；新出口訂單指數小幅回升，自2月以來重回擴張區間。在內外需改善推動下，製造業新訂單指數錄得2月以來的首次增長。綜合而言，新訂單總量繼續上升，為2011年2月以來最高，綜合新出口訂單總量降幅收窄。

6月服務業企業繼續壓縮用工，服務業就業指數在收縮區間下降，企業普遍表示，疫情繼續影響用工，部分企業稱有員工自願離職。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業和服務業生產與需求同步擴張。由於疫情對服務業衝擊大，後疫情時期，服務業較製造業顯示出更強的複蘇勢頭。他指，就業問題仍是重中之重，6月製造業和服務業就業均有所收縮。解決就業問題，既需要宏觀層面復產復工的進一步推進，也有賴於政府出台更有針對性的救助紓困措施。

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