港股今早高開195點 騰訊中芯再破頂

美國經濟數據理想，美股三大指數高收。美國國會批准中國制裁法案，目前未知總統特朗普會否簽署。港股今早高開195點或0.78%，報25319點，見近四個月高位，成交金額40億元；國指今早高開89點或0.9%，報10146點。

匯控（0005）領升，開市升1.88%，報38元，貢獻恒指43點。騰訊（0700）再破頂，開市升0.29%，報520元。中芯（00981）升勢未止，今早高開5.2%，開報33.25元，創新高。港交所（0388）無升跌，報350元。

藍籌方面，申洲國際（2313）表現最好，升3.26%，報96.5元；創科實業（0669）表現最差，跌0.26%，報75.4元。

中信証券（6030）與中信建投（6066）否認合併計劃，兩股開市做好，前者開報16.7元，升3.08%；後者開報11.1元，升9.68%。中資券商同步向上，中金（3908）開市報16.62元，升0.97%；海通證券（6837）開報7.07元，升1.58%；光大證券（6178）開報7.29元，升2.53%；招商證券（6099）報9.66元，升2.33%；廣發証券（1776）報9.37元，升4%。

內房銷售數據理想，相關股份向上。潤地（1109）升1.11%，報32元；碧桂園（2007）升1%，報10.1元；中海外（0688）升1.6%，報25.45元；中國奧園（3883）開報10.6元，升0.76%；合景泰富（1813）報14.04元，升0.43%。

上汽香港擬以每股3.1元收購神州優車及Amber Gem所持有的神州租車不超過約6.13億股股份。神州租車（0699）開市走高，報2.9元，升14.63%。

長和系創辦人李嘉誠及集團主席李澤鉅父子再斥1.21億增持長實（1113），開市升0.96%，報47.5元。

鴻福堂（1446）昨日發盈喜，料今年上半年錄得股東應佔溢利增加，開市報0.38元，無升跌。

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