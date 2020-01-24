美國國會批准中國制裁法案 港股ADR跌18點
文章日期：2020年7月3日 08:23
美國國會批准中國制裁法案，將呈交總統特朗普簽署。港股ADR偏軟，收報25105點，跌18點或0.07%。
大型藍籌ADR走勢不一，匯控（0005）收報37.6元，較本港收市價升0.3元；騰訊（0700）收報516.87元，跌1.63元；建行（0939）跌0.01元，折合報6.09元。
美股今日假期休市。
焦點股份：
中信証券（6030）與中信建投（6066）分別發表澄清，兩公司稱留意到有媒體報道稱中信集團將收購中信建投的股份，並指中信証券及中信建投已內部同意合併。兩集團董事會指，未獲悉有關上述傳聞的相關訊息。
中汽協數據顯示，中國汽車銷量連續第三個增長，反映伴隨新冠疫情的逐步消退，經濟復甦腳步正在日益加快，留意汽車股表現。
證監會昨發布報告，審閱港交所（0388）於2018年規管上市事宜的情況。證監會評估後直言，上市部的「職能分隔」政策存在多處不清晰，且令上市部職員難以遵循有關政策。
中國奧園（3883）6月份實現未經審核物業合同銷售金額約175.9億元人民幣，按月上升72%，按年增長15%。
長和系創辦人李嘉誠及集團主席李澤鉅父子再斥1.21億增持長實（1113），涉260.45萬股。
鴻福堂（1446）昨日發盈喜，料今年上半年錄得股東應佔溢利增加。
有線寬頻（1097）主席邱達昌表示，集團主要靠寬頻業務賺1億多元，抵銷電視業務虧損下，令集團的現金流得以打和。
合景泰富（1813）公布，6月集團預售額80.61億元人民幣，按年增加6.7%。