證監會今發布報告，審閱港交所（0388）於2018年規管上市事宜的情況。證監會評估後直言，上市部的「職能分隔」政策存在多處不清晰，且令上市部職員難以遵循有關政策。根據報告，去年多次出現港交所環球上市服務部、戰略策劃部，甚至港交所行政總裁李小加直接或間接干預審批上市申請過程，變相逾越銷售部與上市部的「防火牆」。

綜合調查報告內容，其中顯示李小加頻頻帶頭打破「職能分隔」。證監會提及，有前上市主管透露，曾獲李小加邀請出席新股的簡報會，並且接受了邀請。但按慣例，上市部一般應與新股申請人單獨會面。證監會批評，若港交所其他部門在會議上推銷業務，上市部即使僅是單純出席，也可能影響觀感、損害上市監管職能，此種做法應「完全避免」。

證監又舉例，前年有新上市公司法律顧問，直接將發送予上市部的查詢電郵抄送至李小加，變相對上市部施壓。案件提及一間最早在2018年2月意圖作保密上市、同年5月正式作申請的公司。該公司在籌備上市期間，多次接觸行政人員而非上市部人員。其法律顧問更在查詢公司會否被視為內地發行人時，將電郵發送至上市部及業務部門，又抄送至李小加。

此外，在上述個案中，雖然上市部最終與公司單獨會面，惟上市主管卻要求與會上市部人員向李小加交代會面詳情，令「職能分隔」名存實亡。

而在另一單個案中，出現港交所行政人員全程幫手「施壓」情況。一間2018年底作出上市查詢的公司，在正式作出上市申請後，同日一名交易所行政人員向包括上市部在內的人發出電郵，明言「將會向該申請人傳達大致正面的訊息」。其後，該名人士又曾對上市部發電郵，指「代表行政總裁重申，（該公司）對香港和港交所來說都十分重要」。

根據報告，港交所回應，此後各業務相關部門不會再邀請上市部一同與上市申請人會面。該所又表示，各業務部門會向申請人表明，任何涉及《上市規則》的詮釋事項都應直接向上市部提出。報告顯示，直至去年5月，港交所才制定有關「職能分隔」政策的培訓材料。

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