赤子城科技（9911）宣佈以1億元人民幣收購全球開放式社交平台MICO，完成收購後，赤子城科技將持有MICO約25.62％的股權以及41.59％的投票權，並能控制其董事會的多數席位。赤子城科技主席兼首席執行官劉春河指，收購MICO能為赤子城科技加強流量以及拓展市場，亦是「流量+」策略中的一部份，他預計MICO將提高赤子城本年度下半年的收入，亦有信心其整年收益將按年增加逾百分之一百，未來有機會加大對MICO的投資。赤子城科技秘書宋朋亮補充，其集團未來不排除有其他全球性的收購計畫。

印度是赤子城科技重要的市場，劉春河指出，近日中印衝突暫時對其營運沒影響，因赤子城科技一直以來都尊重當地的法律及文化，而設計的程式具在地化優勢，他稱其為「Glocal（Global加Local）」，令其產品符合當地人的需求以及口味。劉春河又指，新冠肺炎疫情是雙面刃，好處是有大量人留在家中，讓「宅經濟」能得以發展，但出差和合作受到影響，而消費產業和旅遊業的廣告投放量亦有所下降。劉春河強調，赤子城科技現金流狀態良好、資金充沛，而未來將繼續針對歐美、日韓、東南亞市場推出新的程式，但推出周期不定，將視乎製作進度以定，他預計赤子城科技的開支亦會因開發遊戲和社交程式而快速增長。

劉春河表示，赤子城科技因其獨特發展方向和與其他社交平台定位不同，不怕會與Facebook和Tinder等平台有競爭。劉春河稱赤子城科技是「小學生」，需要向合作夥伴華為這樣的大規模全球化公司學習，未來亦會繼續以「流量+」作為發展策略，在流量上升後發展廣告以外的事業。劉春河盼指，「將會繼續堅持夢想，成為具影響力的大公司」。

記者：謝諾文

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