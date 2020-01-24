恒指今早高開136點見全日低位，並以全日最高位25124點收市，升697點或2.85%，收市價計，是年3月11日後收市新高，當日報25231點。連升2日，累升822.91點。一舉升穿10天線(24619.31點)、20天線(24572.09點)、100天線(24663.19點)。

大市不僅大陽燭收市，成交金額亦較上日增加40.84%，增至1725億元，是2020年5月29日1789.37億元成交後最多；國指升298點或3.06%，報10056點。

中人壽（2628）升9.74%，收報17.12元，是升幅最大的藍籌，石藥集團（1093）收報14.54元，跌0.68%，是跌幅最大的藍籌。

騰訊（0700）升3.99%，收報518.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻110點。建行（0939）跌2.87%，收報6.09元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低58點。

騰訊午後升幅再擴大，曾升最多4.09%，高見519元，創上市新高，同時亦創收市價計新高。連升3日，累升33.5元。

續憧憬更多中概股回歸，港交所（0388）亦以全日最高位收，升6.06%，是2020年5月25日後最大升幅，當日升幅為6.18%。收報350元，創上市新高，兼收市價計新高。連升4日，累升32.2元。對上一次連升4日是2020年6月23日。

相反，港區國安法實施後，壹傳媒（0282）曾跌最多9.47%，是2020年6月29日後最大跌幅，當日跌幅為10%。低見0.086元，創上市新低。收報0.093元，跌2.11%。

媒體股個別發展，毛記葵涌（1716）收報0.53元，跌1.85%；鳳凰衞視（2008）收報0.47元，升6.82%；萬華媒體（0426）收報0.198元，升11.86%；有線（1097）收報0.066元，跌2.94%；電視廣播（0511）收報9.39元，升4.33%；星島（1105）收報1.4元，無升跌；經濟日報（0423）收報1.05元，無升跌；世界華文媒體（0685）收報0.305元，升3.39%；東方（0018）收報0.425元，跌1.16%。

本地地產股向上。長實集團（1113）升1.84%，收報47.05元；恒地（0012）升4.08%，收報30.6元；新地（0016）升2.48%，收報101.4元；新世界（2909）升7.6%，收報39.6元；信置（0083）升5.64%，收報10.3元。

美國眾議院通過法案，將制裁與參與打擊香港民主抗議人士的中國官員有業務往來的銀行。匯控（0005）升3.04%，收報37.3元；恒生（0011）升2.31%，收報133.1元；中銀香港（2388）跌2.64%，收報24元。內銀股方面，工行（1398）升3.4%，收報4.86元；建行（0939）跌2.87%，收報6.09元；交行（3328）升4.81%，收報5.01元；中行（3988）升2.79%，收報2.95元。

香港電視（1137）預期上半年扭虧，收報5.17元，升16.18%。

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