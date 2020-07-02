繼上周匯豐加按息後，據了解，中銀香港（2388）今日起亦調整按息，借貸金額在600萬元以下的H按息，將由H加1.4厘調升至H加1.5厘，現金回贈由0.5%減至0.2%，封頂息率維持2.5厘不變。這加幅與匯豐一致。

據悉，貸款額600萬至1000萬，息率由H加1.38厘至H加1.45厘，現金回贈由0.8%減至0.5%；貸款額1000萬至2000萬元，息率由1.35厘加至H加1.45厘，現金回贈由1%減至0.8%。貸款額2000萬元或以上，息率由1.33厘加至H加1.4厘，現金回贈由1.2%減至1%。轉按方面，貸款額2000萬元以下的，原本H加1.35厘至1.4厘不等，現通通加至H加1.5厘，現金回贈一律削至0.2%。

據了解，另外兩間大行，即渣打及恒生將會陸續在本周或下周跟加。

中原按揭董事總經理王美鳳指，雖然資金泛濫，但由於經濟不確定性高，銀行從長遠角度考慮，取態審慎，採取避險的做法。另外，按揭利潤低微，尤其近日拆息雖然下跌，但存款面對虛擬銀行的競爭時，未有同步降低太多，以致資金成本仍較高，因此要加按息。

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