四大會計師行之一的羅兵咸永道今日發布香港新股市場上半年的報告。羅兵咸永道香港企業客戶主管合伙人黃煒邦表示，預計下半年續有4至6家中概股來港上市。他表示，上市制度改革後，本港允許不同投票權架構公司上市，加上股市估值已逐漸追上美股水準，料未來對新經濟公司有吸引力。他又表示，今年估計港交所新股市場集資可介乎2300億元至2600億元。翻查近期會計行報告，羅兵咸預測為「四大」中最樂觀。

羅兵咸永道香港資本市場服務合伙人黃金錢分析，今年上半年新經濟公司上市集資比重較去年大大增加，期內共有15家，集資額達724億元，佔半年內總集資的83%。相比之下，去年上半年新經濟公司則有13家，集資217億元，佔期內總集資30%。惟今年截至6月新上市生物科技股（B股）僅錄3隻，較去年7隻為少。黃金錢認為，估計全年至少有10隻B股上市。

被問及港區國安法正式實施後，會否對資本市場造成影響，黃煒邦表示，現時該行正在處理的300宗IPO（首次公開上市申請）中，約半為計劃來港上市，數目與去年相若，未有見到香港作為國際金融中心的地位減退。被問及中概股回流是否為規避中美政治角力，他則未有正面回應。

內地銳意推進自身交易所發展。黃煒邦表示，若延續上半年節奏，上交所今年有望成全球集資之冠，看好A股全年表現。他又強調，未見到上海科創板、深圳創業板推出後本港新股數目減少，相信未來港交所或會深化互聯互通，加強中港配合發展。

「四大」紛紛對全年新股市場給出預測，以羅兵咸永道看法最樂觀，相信本港今年集資額最多達2600億元。德勤、安永均審慎樂觀，認為今年港最多集資2200億元，其中德勤給出的集資下限1700億元，為最「熊」預測。而畢馬威的預測則有較大波動空間，認為全年集資介乎2000億元至2500億元。

記者 馬迪帆