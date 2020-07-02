瑞幸咖啡昨晚公告稱，內部調查已經基本完成。公司特別委員會發現，偽造交易始於去年4月，令去年淨收入誇大約21.2億元（人民幣，下同）。其中，去年第二季虛增收入2.5億元，第三季虛增收入7億元，第四季虛增收入11.7億元。

特別委員會又發現，公司在去年第二季至第四季分別虛增成本費用1.5億元、5.2億元和6.7億元，合共虛增成本費用13.4億元。

特別委員會表示，迄今發現的證據表明，公司前首席執行官錢治亞及前首席運營官劉劍和向他們匯報的一些員工參與了捏造交易，支持偽造交易的資金通過一些渠道流入公司。基於此，瑞幸咖啡董事會已解雇了錢治亞和劉劍。

瑞幸咖啡董事會已建議陸正耀辭去公司董事和董事長職務，並將於7月2日召開董事會會議，正式審議該建議。董事會表示，關於陸正耀的免職是董事會多數成員的要求，且是根據特別委員會的調查結果和建議所提出。

瑞幸咖啡還表示，決定解僱在錢治亞及劉劍指導下參與或了解虛假交易的12名員工，當中包括先前已被停職的員工。另外15名員工將受到其他紀律處分。此外，公司正在終止與捏造交易有關的所有第三方的合作關係。

記者：陳子凌

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