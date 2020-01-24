港股假期後復市，今早高開136點已成半日低位，升幅曾擴大至416點或1.71%，高見24844點，半日升361點或1.48%，報24788點，成交金額891億元；國指升172點或1.77%，報9931點。

44隻藍籌向上，中人壽（2628）升7.44%，收報16.76元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.69%，收報512元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻74點；創科實業（0669）跌0.86%，收報75.15元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）除淨，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低91點。

騰訊、港交所（0388）續創新高。騰訊曾升最多3.29%，高見515元，創上市新高，暫連升3日，累升27元。港交所曾升最多2.55%，高見338.4元，創上市新高，暫連升4日，累升19.9元。

科技、內房、醫療、物管股造好，以下均創新高，包括美團（3690）收報176元，升2.39%，曾創新高見181元；時代鄰里（9928）收報11.2元，升6.46%；世茂房地產（0813）收報34.5元，升5.18%；威高股份（1066）收報17.66元，升2.44%；微創醫療（0853）收報33.95元，升8.81%；愛康醫療（1789）收報26.9元，升9.13%；康德萊醫械（1501）收報67.75元，升5.2%；金山軟件（3888）收報37.7元，升4.58%。

部分內房、手機設備、Saas股曾創52周高，包括合景泰富（1813）收報13.62元，升4.61%；旭輝（0884）收報6.79元，升12.42%；高偉電子（1415）收報2.78元，升0.72%；中國有贊（8083）收報1.39元，升8.59%。

經營HKTVmall的香港電視（1137）預期，今年6月底止的上半年度，將會錄得不少於9000萬元之盈利，是集團自2015年正式推出電子商貿業務起至2019年共計虧損16.976億元以來，首次轉虧為盈。今早高開21.35%後持續向上，半日收報5.31元，升19.33%。

國聯邦通信委員會(FCC)公布，將華為和中興（0763）列為國家安全威脅。半日收報22.8元，跌3.7%。

6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得51.2，較5月提高0.5個百分點，為今年以來最高，連續兩個月處於擴張區間。萬洲（0288）升0.9%，收報6.7元；申洲國際（2313）升0.48%，收報93.85元；創科實業（0669）跌0.86%，收報75.15元；瑞聲（2018）升2.42%，收報48.7元；舜宇（2382）升1.45%，收報125.8元。

思捷（0330）計劃全球削減員約1200名員工受影響，半日收報0.89元，升5.9%。

港區國安法已正式實施，本地股方面，長實集團（1113）升1.73%，收報47元；恒地（0012）升4.08%，收報30.6元；新地（0016）升1.67%，收報100.6元；新世界（2909）升5.8%，報38.95元；信置（0083）升4%，收報10.14元。

澳門6月份博彩毛收入按年計大瀉97%，連跌9個月。花旗下調7月博彩毛收入預測，料賭收連續四個月跌逾九成。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報15.08元，升0.53%；美高梅中國（2282）收報9.81元，跌1.9%；澳博控股（0880）收報8.8元，升2.33%；永利澳門（1128）收報13.42元，升0.6%；銀河娛樂（0027）收報53.1元，升0.66%；金沙中國（1928）收報30.65元，升0.82%。

美國眾議院通過法案，將制裁與參與打擊香港民主抗議人士的中國官員有業務往來的銀行。匯控（0005）升1.24%，收報36.65元；恒生（0011）升1.31%，收報131.8元；中銀香港（2388）跌3.65%，收報23.75元；內銀股方面，工行（1398）升1.7%，收報4.78元；建行（0939）跌4.47%，收報5.99元；交行（3328）升3.35%，收報4.94元；中行（3988）升2.09%，收報2.93元。

京東（9618）持股的京東數科擬赴科創板上市，京東半日報231.8元，無升跌。

中資券商上升，中金（3908）收報16.24元，升6.7%；海通證券（6837）收報6.73元，升7.51%；中信証券（6030）收報15.58元，升6.28%；華泰證券（6886）收報13.02元，升5.51%；中國銀河（6881）收報4.5元，升7.4%；光大證券（6178）收報6.42元，升14.64%；招商證券（6099）收報9.24元，升6.45%；廣發証券（1776）收報8.8元，升6.02%；國泰君安（2611）收報11.3元，升5.41%。

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