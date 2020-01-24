港股今早高開136點或0.56%，報24563點，成交金額49億元；國指今早高開30點或0.32%，報9788點。

新世界（2909）升5.9%，報39元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）除淨跌4.94%，報5.96元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低101點。匯控（0005）升2.21%，報37元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點。

經營HKTVmall的香港電視（1137）宣布，預期集團今年6月底止的上半年度，將會錄得不少於9000萬元之盈利，是集團自2015年正式推出電子商貿業務起至2019年共計虧損16.976億元以來，首次轉虧為盈。開市報5.4元，升21.35%。

國聯邦通信委員會(FCC)公布，將華為和中興（0763）列為國家安全威脅。中興開市報22.9元，跌3.3%。

6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得51.2，較5月提高0.5個百分點，為今年以來最高，連續兩個月處於擴張區間。萬洲（0288）升1.66%，報6.75元；申洲國際（2313）升0.11%，報93.5元；創科實業（0669）跌0.33%，報75.55元；瑞聲（2018）升0.84%，報47.95元；舜宇（2382）升1.61%，報126元。

思捷（0330）公布，計劃全球削減員工人數，預計約1200名員工受影響，包括約800德國的店舖員工、約300名德國的非店舖員工以及約 100名在香港的員工。開市報0.89元，升5.9%。

港區國安法已正式實施，本地股方面，長實集團（1113）跌0.22%，報46.1元；恒地（0012）升1.7%，報29.9元；新地（0016）無升跌，報98.95元；新世界（2909）升5.9%，報39元；信置（0083）升2.56%，報10元。

美國眾議院通過法案，將制裁與參與打擊香港民主抗議人士的中國官員有業務往來的銀行。恒生（0011）升1.84%，報132.5元；匯控升2.21%；中銀香港（2388）跌3.65%，報23.75元；工行（1398）升1.28%，報4.76元；交行（3328）升0.84%，報4.82元；中行（3988）升1.05%，報2.9元；建行（0939）跌4.94%，報5.96元。

澳門6月份博彩毛收入錄得7.16億澳門元，為今年錄得最少賭收的月份，按年計更大瀉97%，相關數字已連跌9個月。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）開市報15.34元，升2.27%；美高梅中國（2282）開市報9.89元，跌1.1%；澳博控股（0880）開市報8.7元，升1.16%；永利澳門（1128）開市報13.46元，升0.9%；銀河娛樂（0027）開市報53.6元，升1.61%；金沙中國（1928）開市報30.4元，無升跌。

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