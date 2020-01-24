美股個別發展，港股ADR跌51點或0.21%，報24375點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.08%，折合報503.99元；匯控（0005）跌0.65%，折合報35.97元；建行（0939）跌5.55%，折合報5.92元。

美股期貨變動不大，分別跌0.07%至升0.01%；日股升0.14%，韓股升0.63%，澳股升0.33%。

今日焦點股份可留意：

經營HKTVmall的香港電視（1137）宣布，預期集團今年6月底止的上半年度，將會錄得不少於9000萬元之盈利，是集團自2015年正式推出電子商貿業務起至2019年共計虧損16.976億元以來，首次轉虧為盈。

國聯邦通信委員會(FCC)公布，將華為和中興（0763）列為國家安全威脅。

6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得51.2，較5月提高0.5個百分點，為今年以來最高，連續兩個月處於擴張區間。

思捷（0330）公布，計劃全球削減員工人數，預計約1200名員工受影響，包括約800德國的店舖員工、約300名德國的非店舖員工以及約 100名在香港的員工。

港區國安法已正式實施，留意本地股。

澳門6月份博彩毛收入錄得7.16億澳門元，為今年錄得最少賭收的月份，按年計更大瀉97%，相關數字已連跌9個月。

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