美國疫情持續，雖然輝瑞和BioNtech的實驗性新冠疫苗在早期試驗中顯示出積極結果，以及美國製造業數據好過預期，美股道指高開66點後曾升最多206點，不過，美股道指收市仍然下跌，全日低位為跌99點。相反，納指續造好，並創收市價計新高，連升第3日，累升397點。

道瓊斯工業平均指數收跌77點，跌幅0.31%，報25734點。標普500指數收漲15點，升幅0.51%，報3115點。納斯達克綜合指數收漲95點，或0.96%，報10154點。

波音跌1.63%，報180.32美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低20點，而聯合健康升0.94%，報297.73元，貢獻道指19點。

科技股方面，蘋果收市報364.11元，跌0.18%，谷歌母公司Alphabet收市報1442元，升1.68%，亞馬遜收市報2878.7元，升4.34%，Facebook收市報237.55元，升4.61%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.24%，報361點。德國DAX指數收跌0.41%，報12260點；法國CAC 40指數跌0.19%，報4926點；英國富時100指數收跌0.2%，報6157點。