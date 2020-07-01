平保馬明哲退任首席執行官 保留董事長職位
文章日期：2020年7月1日 17:39
中國平安（2318）發表公告，表示馬明哲辭任首席執行官一職，已獲董事會接納，馬明哲將留任董事長。該行同時宣布，委任首席財務官姚波出任聯席首席執行官。平保表示，該行在2018年建立聯席執行官機制以來，聯席首席執行官與各職能執行官運作機制已經成熟，鑒於當前公司的決策體制、運行機制完備，人才梯隊完整成熟，經多年實踐證明現行模式行之有效，因此馬明哲提出不再兼任首席執行官職務。
馬明哲確認與公司董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任首席執行官有關而需要知會公司股東的事項。平保指，馬明哲辭任首席執行官後，將繼續擔任董事長，負責公司的戰略發展、戰略創新、人才培養、文化建設以及重大事項決策等職責，繼續發揮核心領導作用。
目前平保的聯席首席執行官包括身兼總經理的謝永林，和負責金融科技業務的陳心穎。平保公布，日後謝永林核心職責以分管集團金融業務板塊為主，包括主管平安銀行，以及分管團體客戶綜合金融業務，以及金融板塊相關專業公司的發展，協管個人客戶綜合金融業務。陳心穎的核心職責以分管集團科技業務和創新業務板塊為主，包括負責金融科技、醫療科技、智慧城市以及相關生態圈，以及分管科技類、創新板塊專業公司的發展。姚波主要職責為負責集團的戰略規劃，業務目標制定、目標追蹤和績效考評，主管集團預算管理委員會、產品委員會、戰略發展中心，以及財務、企劃、精算、資金等管控等職能。
記者：歐陽偉昉
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