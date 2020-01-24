歐康維視孖展認購續領先 次日招股超購461倍
文章日期：2020年6月30日 19:58
今日有18隻新股混戰（招股資料見下表），孖展方面，依然為兩生物科技股（B股）跑出。本報統計8間券商數據，其中眼科藥股歐康維視生物（1477）共錄得約718億元孖展，該股公開發售集資額1.55億元，超購461倍。其中耀才借出180億元，輝立借出175億元，信誠借出130億元，英皇借出60億元，大華繼顯借出52億元，富途借出57.42億元，凱基借出50億元，時富借出13.3億元。
永泰生物（6978）則共借出約207億元孖展，超購187倍。其中耀才借出150億元，輝立借出11億元，信誠借出5億元，富途借出29.39億元，凱基借出2億元，時富借出1.56億元，大華繼顯借出8億元。
電子煙股思摩爾（6969）同樣受追捧，共吸242億元孖展，但因該股公開發售集資高達8.55億元，相當於超購僅27倍。其他受追捧新股方面，物管股正榮服務（6958）錄得孖展122億元，超購103倍。
今日起招的多達10隻新股，現多數券商暫未能提供孖展服務。於中大型券商如耀才、信誠，部分新股也僅錄得借出10萬元孖展。表現較突出的，僅有一隻遊戲股祖龍娛樂（9990），於3家券商共錄得7.8億元孖展，相當於超購2.6倍。
18新股招股資料表：
本周四（7月2日）截招新股：
中國蜀塔（8623）定價：0.25-0.4元 入場費：4040.31元
7隻本周五（7月3日）截招新股：
思摩爾國際（6969）定價：9.6-12.4元 入場費：12524.96元
永泰生物 - B（6978）定價：10.5-11元 入場費： 11110.85元
歐康維視生物 - B（1477）定價：13.16-14.66元 入場費：7403.86元
正榮服務（6958）定價：3.6-4.7元 入場費：4747.36元
港龍中國地產（6968）定價：3.6-4.1元 入場費：4141.32元
綠城管理（9979）定價：2.2-3元 入場費：3030.23元
虎視傳媒（1163）定價：0.84-1元 入場費：2525.19元
10隻新股今起招股：
下周一（7月6日）截招新股：
大山教育（9986）定價：1.25-1.75元 入場費：3535.27元
德合集團（0368）定價：0.63-0.69元 入場費：2787.81元
新娛科（6933）定價：1.63-1.87元 入場費：3777.69元
易和國際（8659）定價：0.4-0.6元 入場費：3030.23元
下周二（7月7日）截招新股：
祖龍娛樂（9990）定價：9.8-11.6元 入場費：11716.89元
鳳祥股份（9977）定價：3.33-5.1元 入場費：5151.39元
CHINA NEW ENERGY（1156）定價：0.98-1.28元 入場費：5171.59元
下周三（7月8日）截招新股：
華夏視聽教育（1981）定價：2.86-3.1元 入場費：3131.24元
嘉興燃氣（9908）定價：9-12元 入場費：6060.46元
下周四（7月9日）截招新股：
渤海銀行（9668）定價：4.75-4.98元 入場費：2515.09元
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